Emma Clinic จัดกิจกรรม “Emma Girls Beach Party” สร้างคอมมูนิตี้ผู้หญิงรุ่นใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำความสวยแบบเจน z

Emma Clinic จัดกิจกรรม “Emma Girls Beach Party” ณ Kehadfa Grand Villa @ Cha-am เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อสื่อสารแนวคิดเรื่องความมั่นใจ การดูแลตัวเอง และการเลือกเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง ผ่านการผสานมิติของความงาม ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และประสบการณ์จริงเข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความงามสำหรับ Gen Z ไว้ได้อย่างลงตัว
ภายในงานมีผู้รับบริการของ Emma Clinic หรือ “ลูกสาวบ้านเอ็มม่า” ที่เคยเข้ารับบริการศัลยกรรม อาทิ เสริมหน้าอก เสริมจมูก เสริมคาง ทำตาสองชั้น และตัดแต่งทรงปาก เข้าร่วมกว่า 30 ราย สะท้อนจุดยืนของแบรนด์ในการออกแบบความงามสำหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ภายใต้แนวคิดที่มองว่าความสวยคือความมั่นใจในแบบของตัวเอง
คุณชัยฤกษ์ งามบุญสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Emma Clinic กล่าวว่า แนวคิดสำคัญของแบรนด์คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในทุกมิติ ทั้งด้านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก AACI การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีม Emma Care ความชัดเจนด้านข้อมูลและราคา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมกับ Emma Clinic ซึ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายมิติ
ทั้งนี้ กิจกรรม “Emma Girls Beach Party” ยังถือเป็นการสานต่อจุดยืนของแบรนด์จากงาน “Find Your Bloom” ที่ Emma Clinic เคยจัดขึ้นในช่วงต้นปี โดยยังคงยึดแนวคิดการสนับสนุนผู้หญิงให้กล้าเป็นตัวเองและมั่นใจในแบบที่เลือก ขณะที่งานครั้งนี้ให้น้ำหนักชัดเจนยิ่งขึ้นกับประเด็นเรื่องความมั่นใจในรูปร่าง และการมองความงามควบคู่ไปกับความมั่นใจในการใช้ชีวิต