Dove จัดงาน “The Dove Sun Club” x Brew Yoga จับเทรนด์ Wellness ชูอินไซต์แดดทำร้ายผมมากกว่าที่คิด

ท่ามกลางกระแสการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตแบบองค์รวม (holistic wellness) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย Dove (โดฟ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ได้จัดงาน “The Dove Sun Club” ร่วมกับ Brew Yoga เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 06:30 น. ณ ดาดฟ้า ชั้น 40 Tower 3, One Bangkok โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ในรูปแบบอีเวนต์ปิด (exclusive event) สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ
ภายในงาน Dove ได้นำเสนออินไซต์สำคัญว่า “แสงแดดสามารถทำร้ายเส้นผมได้มากกว่าการหนีบ ไดร์ ดัด ถึง 4 เท่า” ซึ่งเป็นปัจจัยที่มักถูกมองข้าม แม้ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับการปกป้องผิวจากแสงแดดมากขึ้น สะท้อนช่องว่างของการดูแลเส้นผมในบริบทของกิจกรรมกลางแจ้งที่กำลังได้รับความนิยม
อีเวนต์ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Self-care beyond the bathroom” เพื่อตอกย้ำว่า การดูแลตัวเองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องน้ำ แต่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น โยคะ ซึ่งกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ wellness ในกลุ่มคนเมือง
จากอินไซต์ดังกล่าว Dove ได้เปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ Dove UV Ferulic กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูผมเสียลึกถึงแกนผมได้ถึง 99% ครอบคลุมความเสียหายจากทั้งอุปกรณ์ความร้อนและแสงแดด ช่วยให้ผมนุ่มลื่น เงางาม และมีกลิ่นหอมยาวนาน โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ ได้แก่ Dove UV Ferulic Bi-Phase Serum Oil เซรั่มออยล์กันแดดสำหรับเส้นผม มาพร้อม HPF 70 ครั้งแรกของโลก ที่ช่วยปกป้องผมจากแสงแดดได้ยาวนานถึง 70 ชั่วโมง และ Dove UV Ferulic Treatment Mask ทรีตเมนต์เข้มข้นที่ฟื้นฟูผมเสียสะสมในระดับโมเลกุล มาพร้อม Ferulic Capsule หลายล้านโมเลกุล
ความร่วมมือระหว่าง Dove และ Brew Yoga ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการจัดอีเวนต์ แต่ยังสะท้อนแนวคิดการสร้าง community ที่ให้ความสำคัญกับ self-care และ body positivity โดย The Dove Sun Club ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมการยอมรับในตัวเองไม่ว่าจะมีพื้นฐานโยคะหรือสภาพเส้นผมแบบใด ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์โยคะกลางแจ้ง พร้อมปกป้องเส้นผมด้วยเซรั่มออยล์ตัวใหม่ของโดฟ โดยมี Friend of Dove อย่าง “วี วิโอเลต” และ “แจน-พลอยชมพู, “จิงจิง-ปริยพิชญ์” , ”วิว-เบญญาภา” จาก GMMTV เข้าร่วมสร้างสีสันในงานครั้งนี้
The Dove Sun Club นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดแบรนด์สู่การเป็น lifestyle brand ผ่านการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลง และการสร้างประสบการณ์ร่วมกับคอมมูนิตี้ในบริบทของเทรนด์สุขภาพที่เติบโตในไทยได้อย่างลงตัว
