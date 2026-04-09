กทม. ผนึก CPF ปั้นสีลมแลนด์มาร์กใหม่ “CP Splash to Space” ดันกรุงเทพฯ สู่ Global Destination รับเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์ หนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทย กำลังจะกลับมาสร้างสีสันทั่วประเทศอีกครั้ง ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรม ความมีชีวิตชีวาของผู้คน และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง โดยในปี 2569 นี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมยกระดับประสบการณ์ครั้งใหม่ ผ่านงาน “CP Splash to Space” ณ ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน 2569 มุ่งสู่การเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเทศกาล และร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครสู่ Global Destination
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดงานสงกรานต์มากกว่า 80 แห่งทั่วเมือง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและความบันเทิง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้ลานคนเมืองเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ขณะที่ถนนสีลมเป็นพื้นที่หลักด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยว ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การสืบสานวัฒนธรรมไทย การกระตุ้นเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับการรณรงค์เล่นน้ำอย่างเหมาะสม งดเล่นแป้ง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน พร้อมจัดระบบพื้นที่อย่างเข้มงวด ทั้งจุดเข้า–ออก ระบบคัดกรอง และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
“ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพมหานครในสายตาชาวโลก” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว
ในปีนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชน โดยเฉพาะ CPF ในการยกระดับการจัดงานบนถนนสีลม ผ่านแนวคิด “CP Splash to Space” ธีมสงกรานต์อวกาศ ที่ผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวว่า CPF มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้ถนนสีลมเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และก้าวสู่การเป็น Global Destination
“ความร่วมมือในปีนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของปีที่ผ่านมา โดยเราได้จัดแคมเปญ ‘ไก่ไทยไปอวกาศ’ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว และนำมาต่อยอดเป็นการจัดแสดงเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสะท้อนศักยภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในระดับโลก ที่ผ่านมาตรฐานระดับอวกาศ” นายประสิทธิ์ กล่าว
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน 2569 พร้อมเพิ่มกิจกรรมและความบันเทิงตลอดทั้งวัน ทั้งการแสดงสด คอนเสิร์ต และกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ โดยมีไฮไลต์ ได้แก่ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง มิกซ์ เฉลิมศรี วง T-pop อย่าง iZ และขบวนพาเหรด Pride ระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ตลอดเส้นทางถนนสีลมระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร
นอกจากความบันเทิง งานนี้ยังนำเสนออีกมิติของอาหารไทยผ่านนวัตกรรมของ CPF ด้วยเมนู “กะเพราอกไก่” ที่พัฒนาตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง สะท้อนศักยภาพของอาหารไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการพัฒนาของสงกรานต์ในฐานะเทศกาลทางวัฒนธรรม ที่ผสานรากเหง้าความเป็นไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจำ และตอกย้ำบทบาทของ CPF ในการร่วมขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลก ผ่านเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างมีความหมาย./
