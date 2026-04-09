กทม. ผนึก CPF ปั้นสีลมแลนด์มาร์กใหม่ “CP Splash to Space” ดันกรุงเทพฯ สู่ Global Destination รับเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สงกรานต์ หนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทย กำลังจะกลับมาสร้างสีสันทั่วประเทศอีกครั้ง ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรม ความมีชีวิตชีวาของผู้คน และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง โดยในปี 2569 นี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เตรียมยกระดับประสบการณ์ครั้งใหม่ ผ่านงาน “CP Splash to Space” ณ ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน 2569 มุ่งสู่การเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเทศกาล และร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครสู่ Global Destination


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดงานสงกรานต์มากกว่า 80 แห่งทั่วเมือง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและความบันเทิง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้ลานคนเมืองเป็นศูนย์กลางกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ขณะที่ถนนสีลมเป็นพื้นที่หลักด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยว ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การสืบสานวัฒนธรรมไทย การกระตุ้นเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับการรณรงค์เล่นน้ำอย่างเหมาะสม งดเล่นแป้ง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน พร้อมจัดระบบพื้นที่อย่างเข้มงวด ทั้งจุดเข้า–ออก ระบบคัดกรอง และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

“ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพมหานครในสายตาชาวโลก” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว


ในปีนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชน โดยเฉพาะ CPF ในการยกระดับการจัดงานบนถนนสีลม ผ่านแนวคิด “CP Splash to Space” ธีมสงกรานต์อวกาศ ที่ผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ


ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวว่า CPF มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้ถนนสีลมเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และก้าวสู่การเป็น Global Destination

“ความร่วมมือในปีนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของปีที่ผ่านมา โดยเราได้จัดแคมเปญ ‘ไก่ไทยไปอวกาศ’ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว และนำมาต่อยอดเป็นการจัดแสดงเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสะท้อนศักยภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในระดับโลก ที่ผ่านมาตรฐานระดับอวกาศ” นายประสิทธิ์ กล่าว


สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน 2569 พร้อมเพิ่มกิจกรรมและความบันเทิงตลอดทั้งวัน ทั้งการแสดงสด คอนเสิร์ต และกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ โดยมีไฮไลต์ ได้แก่ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง มิกซ์ เฉลิมศรี วง T-pop อย่าง iZ และขบวนพาเหรด Pride ระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ตลอดเส้นทางถนนสีลมระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร


นอกจากความบันเทิง งานนี้ยังนำเสนออีกมิติของอาหารไทยผ่านนวัตกรรมของ CPF ด้วยเมนู “กะเพราอกไก่” ที่พัฒนาตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง สะท้อนศักยภาพของอาหารไทยที่ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก


กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการพัฒนาของสงกรานต์ในฐานะเทศกาลทางวัฒนธรรม ที่ผสานรากเหง้าความเป็นไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจำ และตอกย้ำบทบาทของ CPF ในการร่วมขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลก ผ่านเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างมีความหมาย./

คลิกชมคลิป สงกรานต์อวกาศ ปี 2 CPF x กรุงเทพมหานคร กับอีเว้นต์ที่สุดแห่งปี




