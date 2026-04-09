“เทอราฮอป” เลือกไทยเป็นฐานผลิตอุปกรณ์AI-Data Center ทุ่มลงทุนกว่า 3 หมื่นล.จ้างงาน 1 หมื่นคน

บีโอไอเผย “เทอราฮอป” ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงความเร็วสูงอันดับ 1 ของโลกจากจีน ปักหมุดฐานผลิตหลักในไทย ลงทุนต่อเนื่องกว่า 3 หมื่นล้านบาท จ้างงานสูงถึง 1 หมื่นคน รองรับการขยายตัวรวดเร็วของ AI และ Data Center หนุนไทยสู่ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลของภูมิภาค
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ได้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เทอราฮอป (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง (Optical Transceiver) สำหรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center อันดับ 1 ของโลกจากประเทศจีน ตั้งโรงงานอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสระบุรี ปัจจุบันกำลังขึ้นโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2564 และขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มูลค่าลงทุนรวมกว่า 30,000 ล้านบาท จ้างงานกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้ เป็นวิศวกรและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) กว่า 600 คน และใช้วัตถุดิบในประเทศไทยถึงกว่าร้อยละ 50
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตหลักของเทอราฮอป ครอบคลุมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การประกอบ และการทดสอบ เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก โดยลูกค้าจะเป็นกลุ่มบริษัทดิจิทัลรายใหญ่ เช่น Google, AWS, Microsoft, Meta สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
บริษัท เทอราฮอป เป็นผู้นำโซลูชันด้านการเชื่อมต่อด้วยแสง ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของโลก และในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึงกว่าร้อยละ 60 โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รองรับการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง ความเร็วสูงสุด 1,600 Gbps และกำลังพัฒนาให้เร็วขึ้น 2-3 เท่าในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญของการเชื่อมต่อข้อมูลยุคใหม่สำหรับระบบ AI และ Data Center ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครือข่ายในระดับนานาชาติ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่และศูนย์บริหารธุรกิจในสิงคโปร์ และฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวัน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและการให้บริการในระดับโลก
นอกจากนี้ เทอราฮอป ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไทย โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในไทยในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรด้าน Optoelectronics การให้ทุนการศึกษา การพัฒนาห้องทดลอง รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วย
“การดำเนินงานของเทอราฮอปในประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สำหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI, Data Center และระบบโทรคมนาคม ความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านทำเลที่ตั้งใจกลางภูมิภาคอาเซียน พร้อมระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เครือข่ายความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง บุคลากรทักษะสูง และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทอราฮอปตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตหลัก รวมถึงจัดตั้งทีม R&D ขนาดใหญ่ในไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับบทบาทของไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค” นายนฤตม์ กล่าว