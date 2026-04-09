จับตา!ประชุมผู้ถือหุ้นบางจาก 10เม.ย.นี้ ชวนโหวตกำหนดอนาคตบริษัท-ยกระดับธรรมมาภิบาล

บางจากฯชวนผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯในวันที่ 10 เมษายนนี้ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของบริษัทบนพื้นฐานความ โปร่งใส และตรวจสอบเพื่อยกระดับธรรมมาภิบาลให้สูงขึ้นโดยชงแก้ไขข้อบังคับบริษัทเข้มข้นขึ้น พร้อมชี้แจงเหตุไม่ได้เข้าร่วมหารือกับรมว.พลังงาน เพราะติดภาระกิจ ลั่นบริษัทมีสำรองน้ำมันดิบเพียงพอใช้ 2เดือน เร่งจัดหาเพิ่มเติมทดแทนตะวันออกกลาง
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ BCPเปิดเผยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายนนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการนั้น เพื่อเป็นการยกระดับบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลมีความเกี่ยวข้องที่เป็นผู้แทนของบริษัทที่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือถูกระงับการทำธุรกรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพิจารณาข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอหรือสนับสนุนบุคคลใด แต่เห็นว่าการใช้สิทธิออกเสียง ควรตั้งอยู่บนหลักการของธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเหมาะสม เพื่อให้ผลการตัดสินใจสะท้อนประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ดังนั้น บริษัทฯขอเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแนวทางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บางจากฯ และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนในระยะยาว
“มีสถาบันการเงินระดับโลกสอบถามว่าบางจากมีการดำเนินการใด หลังจากมีผู้ถือหุ้นบางกลุ่มถูกอายัดหุ้นBCP เพราะกฎหมายฟอกเงิน หรืออายัดทรัพย์เป็นกฎหมายพิเศษ บริษัทจึงได้หารือกับที่ปรึกษาสำนักงานด้านกฎหมายทั้งในประเทศไทย และในสหรัฐฯ จึงได้รับคำแนะนำ เพื่อไม่ให้บริษัทถูกจัดรวมกับผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินให้แก้ไข เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล โดยค้องได้คะแนนเสียงโหวต 3 ใน 4
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแนะนำเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ กรรมการบริษัทจึงเสนอสิ่งเหล่าให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
นายชัยวัฒน์ กล่าวถึงกรณีที่บางจากฯไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากติดภาระกิจต้องไปโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา แต่หลังจากนี้จะขอชี้แจงกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุรมว.พลังงาน และยืนยันว่าบางจากฯให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในทุกๆเรื่องอย่างเต็มที่
ส่วนการปรับการลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2 บาทต่อลิตรนั้น หากเป็นมาตรการระยะสั้น ที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูก เหมือนกับกองทุนน้ำมันฯ มองว่าไม่ใช่การบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งไทยมีการปันส่วนน้ำมันครั้งสุดท้ายปี 2516 และหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอีกเลย เพราะเรามีระบบและกลไกต่างๆที่ดีอยู่แล้ว ทำให้ไทยอยูรอดมาตลอด40ปีและมีกองทุนน้ำมันฯเข้าประคองราคาไม่ให้สูงเกินไปจนประชาชนตกใจ
วิกฤติพลังงานครั้งนี้รุนแรงมากที่สุด ทำให้หลายประเทศรอบๆบ้านแบ่งปันส่วนน้ำมันแล้ว แต่ประเทศไทยยังมีน้ำมันให้ใช้กันและราคาน้ำมันไทยเกือบจะถูกสุดในภูมิภาคแล้ว ดังนั้นกลไกที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว
นายชัยวัฒน์ กล่าวปฎิเสธข่าวการจ่ายเงินให้กับรัฐบาลอิหร่านเพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันดิบ 7แสนบาร์เรลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากบริษัทได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปถึงกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 17 มี.ค.69 และท่านรัฐมนตรีส่งจดหมายไปสถานฑูตอิหร่านประจำประเทศไทยวันที่ 18 มี.ค. 69 พอวันที่ 23 มี.ค.69 บริษัทได้รับแจ้งว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างปลอดภัยแล้ว จึงยืนยันว่าบริษัทไม่ได้จ่ายเงินให้กับรัฐบาลอิหร่าน แต่มีการจ่ายคือค่าประกันขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยบาร์เรลละ 140-150เหรียญสหรัฐ โดยเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวมาถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อคืนวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา
ปัจจุบันบางจากมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองรองรับการผลิตได้ประมาณ 2 เดือน และมีการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตที่ไกลออกไป อาทิ บราซิล อาเจนตินา โคลัมเบีย ซึ่งใช้เวลาในการขนส่งนาน 45-60วัน เมื่อเทียบกับการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ใช้เวลาขนส่ง 15วัน อย่างไรก็ดี ก่อนสงครามตะวันออกกลาง บางจากนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเพียง 15%ของกำลังการผลิต
ทั้งนี้ บางจากฯอยู่ระหว่างการศึกษาในการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมของOKEA ที่นอร์เวย์ ซึ่งบางจากฯถือหุ้นใหญ่