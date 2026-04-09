กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ขับเคลื่อน 2030 Aspirations ผ่านกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงหนึ่งในปณิธานความมุ่งมั่นขององค์กร “2030 Aspirations” ในด้านการดูแลกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการดูแล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ทั้งในเรื่องของอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมและเข้าใจบริบทของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ภายในกิจกรรม ทีมงานกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการระบายสีพวงกุญแจ เกมบิงโก และกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความเคารพและการขอพรจากผู้ใหญ่ตามวัฒนธรรมไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นกันเอง
อีกหนึ่งช่วงสำคัญของกิจกรรมคือการร่วมกันจัดเตรียมอาหารกลางวัน โดยทีมงานกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คัสตอม คูลินารี (Custom Culinary) มาใช้ในการปรุงอาหาร เพื่อเสริมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมและคงคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการออกแบบเมนูที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการรับประทานง่าย ย่อยง่าย และตอบโจทย์ด้านโภชนาการ
พร้อมกันนี้ บริษัทกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ได้แก่ เงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เต็นท์ผ้าใบสำหรับกันแดดจำนวน 3 หลัง พัดลมไอน้ำจำนวน 4 เครื่อง และโต๊ะสแตนเลสแบบยาวจำนวน 3 ตัว เพื่อช่วยเสริมความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ในการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนและชุมชน พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทขององค์กรในการพัฒนาแนวทางด้านอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งยังคงต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโภชนาการและคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทาง “2030 Aspirations” ที่มุ่งสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงอาหารที่ดีและมีคุณค่าอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก
