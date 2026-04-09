กนอ.คุมเข้ม! วาง 4 มาตรการสกัดอัคคีภัยช่วง “ฤดูร้อน-สงกรานต์”

กนอ.กำชับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ คุมเข้มเครื่องจักรทำงานหนักช่วงอากาศร้อนจัด วาง 4 มาตรการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ รับมือช่วงฤดูแล้งและวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2569 เน้นย้ำจุดเสี่ยงสารเคมีไวไฟต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. มีความกังวลถึงความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุในช่วงฤดูแล้งเป็นเหตุให้เครื่องจักรของสถานประกอบกิจการโรงงานบางประเภทมีการทำงานหนัก ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามักเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องมาจากอากาศร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการรวมถึงผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
เพื่อให้การป้องกันเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กนอ.ได้กำชับให้สถานประกอบการดำเนินการภายใต้ 4 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้คือ 1. ระมัดระวังการปฏิบัติงานและการจัดเก็บสารเคมี โดยเฉพาะโรงงานที่มีเชื้อเพลิงและสารไวไฟ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, สี, พลาสติก และยาง ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริเวณการผลิตและจัดเก็บไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ และกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
2.ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 3.ตรวจเช็กอุปกรณ์และเพิ่มทักษะพนักงาน โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรตามระยะเวลา และ 4.เตรียมความพร้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมสื่อสารไปยังหน่วยระงับเหตุและแจ้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ หรือศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ทั้งนี้ กนอ.ได้มีศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับเหตุ โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2207-2700 ต่อ 10401 (ในเวลาราชการ) และสายด่วนมือถือ 08-3989-9565 ตลอด 24 ชั่วโมง