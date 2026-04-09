สนข.ชวนประชาชน แสดงความคิดเห็น เดินหน้าร่างกฎหมายลำดับรอง 7 ฉบับ ประกอบ พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ

สนข.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2568 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ฉบับ ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 รวม 30 วัน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า สนข.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต่อร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2568 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ฉบับ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 รวม 30 วัน
ประกอบด้วย ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้อมูลการใช้บริการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวม ประมวลผล และรายงานข้อมูลการเดินทางและผู้ใช้บริการต่อ สนข. อย่างเป็นระบบ
2. ร่างประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รายงานการประกอบกิจการและกระแสเงินสด พ.ศ. .... เพื่อให้มีเครื่องมือในการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินและคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้ทุกระบบ
3. ร่างประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง วิธีการแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเมื่อถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการและมีการร้องขอฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. .... เพื่อให้ สนข. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้รับทราบเหตุการณ์ทันที เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตรียมมาตรการคุ้มครองระบบและประชาชนผู้ใช้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ร่างประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การแจ้งขอเลิกประกอบกิจการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อให้การบริการระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักโดยมุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบและความเสียหายต่อสาธารณชน อันเกิดจากการเลิกประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีนัยสำคัญต่อระบบ
5. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบตั๋วร่วมจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ
6. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การแจ้งการพักหรือหยุดให้บริการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อกำหนดกลไกในการควบคุมและบริหารจัดการการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีระบบและไม่กระทบสิทธิของประชาชน รวมทั้งรักษาความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
7. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2568 พ.ศ. ....เพื่อให้มีการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้มาตรการที่มีความยืดหยุ่นกว่าโทษทางอาญา
ทั้งนี้ สนข. ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. .... ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 รวม 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th และผ่านการเชื่อมต่อเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม https://www.mot.go.th และ สนข. https://www.otp.go.th ในหัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2568 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (รวม 7 ฉบับ)” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไป