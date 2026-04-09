ทช.เปิดใช้ !! สวนสาธารณะ ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัชดาภิเษก เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวฝั่งธนฯ

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวเมือง เปิด สวนสาธารณะ ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัชดาภิเษก ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ลู่วิ่ง สนามบาสเกตบอล ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ ครบครัน
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า จากที่ ทช,ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ โดยมีชื่อว่า “สวนสาธารณะ ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัชดาภิเษก” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้ทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้เป็นทางเลือกในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน
โดยภายในสวนสาธารณะนั้นนอกจากจะมีช่องจราจรสำหรับให้วิ่งแล้ว ยังมีสนามบาสเกตบอล ลานอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมนันทนาการ และยังมีที่นั่งสำหรับใช้พักผ่อนภายในสวนสาธารณะอีกด้วย โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 21.00 น. ของทุกวัน