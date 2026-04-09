ลุยสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม! รฟม.แจ้งปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. 69 – 11 ก.พ.70 แนะ 5 เส้นทางเลี่ยง

รฟม. เผยก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ คืบหน้ากว่า 26% เตรียมปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่ 24 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 พร้อมแนะนำใช้ 5 เส้นทางเลี่ยง
นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย การรื้อเชิงสะพาน แผ่นพื้น เสาสะพานจำนวน 1 ช่วงเสา และเสาเข็ม เพื่อให้แนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสามารถผ่านได้และดำเนินงานเสริมความแข็งแรงของสะพาน ก่อนสร้างกลับคืนตามสภาพเดิม โดยใช้เวลาประมาณ 10 เดือน
ทั้งนี้ รฟม. และ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการฯ จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อวางแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีซึ่งมีการจราจรหนาแน่น
โดยมีข้อสรุปจะดำเนินการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม. จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 โดยในช่วงแรกจะเป็นการปิดเบี่ยงเพื่อเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรผ่านบริเวณ แยกประตูน้ำได้เฉพาะทางราบ (ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร) บนถนนเพชรบุรี ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกได้ 3 ช่องจราจร
รฟม.แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
1. เส้นทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกยมราช เพื่อใช้ทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช ลงถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัย และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
2. เส้นทางถนนศรีอยุธยา กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกอุรุพงษ์ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 6 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีอยุธยา เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนจตุรทิศ และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
3. เส้นทางถนนราชดำเนินนอก กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอก ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรฯ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 5 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกราชวิถี เข้าสู่ถนนราชวิถี ผ่านอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อเนื่องถนนดินแดง และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยก พระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
4. เส้นทางถนนบริพัตร กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตร ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณ หจก.ตั้งยู่ฮวด เข้าสู่ถนนเจริญกรุง จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหมอมี เข้าสู่ถนนมิตรพันธ์ ผ่านวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม เพื่อเข้าสู่ถนนไมตรีจิตต์ มุ่งหน้าไปยังถนนพระรามที่ 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกกล้วยน้ำไท เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 42 ต่อเนื่องถนนเอกมัย เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
5. เส้นทางถนนบำรุงเมือง ถนนพระรามที่ 1 กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมือง ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนบำรุงเมืองต่อเนื่องถนนพระรามที่ 1 จากนั้นตรงไปถนนเพลินจิต แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกเพลินจิตเพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ ต่อเนื่องถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้รับความร่วมมือจาก บช.น. และสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ในท้องที่ในการบริหารจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยดำเนินมาตรการปรับรอบสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับทิศทางการเดินรถในแต่ละด้าน โดยใช้หลักการประเมินความยาวแถวคอยและการจราจรสะสม เพื่อบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงจะเร่งรัดการดำเนินงานบริเวณสถานี ราชเทวีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรให้มากที่สุด พร้อมทั้งกำกับดูแลและเน้นย้ำที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 ภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 26.72 คิดเป็นความก้าวหน้างานโยธา ร้อยละ 29.19 และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 7.86 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าอยู่นั้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 48.73