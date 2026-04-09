SPI คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Future Trends Awards 2026 ตอกย้ำผู้นำ ESG และองค์กรต้นแบบที่ครองใจคนทำงาน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะบริษัทลงทุนชั้นนำของไทย คว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที Future Trends Awards 2026 ได้แก่ รางวัล Leading of ESG และรางวัล The Most Beloved Employer Awards สาขา Experienced Professional Love 36-60 yrs. สะท้อนความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยกให้ “คน” เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI กล่าวว่า SPI เชื่อมั่นในคุณค่าหลัก (Core Values) เรื่อง “Success with Synergy & Sharing” ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จด้วยการรวมพลังและการแบ่งปันอย่างเหมาะสม เราตั้งเป้าสร้าง “Harmonized Profit” หรือกำไรที่สมดุลและสามารถแบ่งปันร่วมกันได้ ทั้งในส่วนขององค์กร พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสังคมไทย
ในฐานะบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ โดยวางรากฐานตั้งแต่กลยุทธ์ นโยบาย ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติ เริ่มต้นจากการมีธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง (Governance) การดูแลมิติด้านสังคม (Social) และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ โครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ (KingBridge Tower) อาคารสำนักงานให้เช่าย่านพระราม 3 โดยเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ Real Estate & Construction Industry ที่มุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้งานจริง เพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานรวมถึงบริษัทผู้เช่าทุกคน ให้ทำงานอย่างมีความสุข สร้างความสำเร็จร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสทางการเติบโตของธุรกิจที่มากกว่า และความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย
“การได้รับรางวัลจาก Future Trends Awards 2026 ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและสะท้อนปณิธานของ SPI ที่ไม่หยุดนิ่งในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวสุธิดากล่าว
นอกจากนี้ นางสาวสุธิดา ยังได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงว่า “ความท้าทายสำคัญคือการบริหารการเปลี่ยนผ่าน (Transition Management) SPI เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง (Expertise) หน้าที่ของเราคือการผสานองค์ความรู้และทักษะอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานในทุกเจเนอเรชันสามารถก้าวไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคง”
ปัจจุบัน SPI มุ่งสร้าง Sustainable Ecosystem หรือระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยยึดหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เป็นเข็มทิศสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร