AOT จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัย ส่งมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยนางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม AOT และพนักงาน AOT ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อสร้างรอยยิ้มและความผ่อนคลายให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 135 คน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแสดงดนตรีจากพนักงาน AOT ควบคู่กับกิจกรรมนันทนาการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 กรุงเทพฯ
โดยกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของ AOT ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนและสังคม เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในวงกว้าง ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)