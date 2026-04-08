“นครชัยแอร์”ยัน”รถ-พนักงาน”พร้อมบริการ ขบ.ตรวจเช็คมาตรฐานรองรับสงกรานต์

“นครชัยแอร์” เตรียมความพร้อมด้านตัวรถและพนักงานขับรถ ตรวจเช็ครถโดยสารมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69
วันที่ 8 เมษายน 2569 นายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการแผนกบริหารธุรกิจเดินรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายศาตธัช รอดวรรณะ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริการจัดการและเตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ เพื่อรองรับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมพอใจในมาตรฐานการจัดการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำชับเน้นย้ำเรื่องความใส่ใจ การคำนึงถึงความสำคัญในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ , ความพร้อมของตัวรถโดยสาร , การบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ หรือ ส่วนควบของรถโดยสารให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ทั้งตัวรถและคนขับ , การดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน , การดูแลอุปกรณ์ส่วนควบรถและตรวจเชคตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความพร้อมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ทั้งการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน โดยแอลกอฮอล์ต้องเป็น 0 เท่านั้น , ตรวจวัดความดัน และการนอนหลับพักผ่อนต้องให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเดินทางที่ปลอดภัยทุกเที่ยวโดยสาร