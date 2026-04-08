กรมราง เช็กคืบหน้า”สีม่วงใต้”หลังปรับรูปแบบสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก แก้ปัญหาถนนสามเสนทรุด

กรมราง ลงพื้นที่รถไฟฟ้าม่วงใต้ หน้ารพ.วชิระ ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุดตัว หลัง ปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างจุดอุโมงค์เกิดทรุดตัว กำชับ รฟม.-ผู้รับเหมา เข้มปลอดภัยสูงสุง วางกรอบเวลาหวั่นสกระทบกำหนดเปิดบริการปี 2573
วันที่ 8 เม.ย. 69 นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีถนนสามเสนบริเวณหน้าวชิรพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 เกิดการทรุดตัว โดยมีผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ถนนสามเสนบริเวณหน้าวชิรพยาบาล ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 เกิดการทรุดตัว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งความคืบหน้า ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างส่วนที่เกิดการทรุดตัว จากเดิมที่ก่อสร้างในรูปแบบอุโมงค์คู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 เมตร ด้วยเทคนิค Tunnel Boring Machine (TBM) เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบช่องเปิด (Open Cut) ขนาดความกว้าง 13.5 เมตร ลึก 52 เมตร และก่อสร้างโครงสร้างต่อจากสถานีวชิรพยาบาลเดิมออกไป 50 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ส่วนเดิมที่ไม่เกิดการทรุดตัว พร้อมปรับปรุงสภาพดินโดยรอบ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (Diaphragm Wall) โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนพฤษาคม 2569 จากนั้นจะทำการขุดดิน (Excavation) เพื่อก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งต่อไป
ในการลงพื้นที่ กรมราง ได้หารือร่วมกับ รฟม. บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง ถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถแล้วเสร็จและไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573 พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้าง ในการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปอย่างเต็มที่