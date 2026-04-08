“สิริพงศ์”ตรวจ“หมอชิต 2” บขส.เสริมรถ 1,200 คัน คาด 9-12 เม.ย.ผู้โดยสารพุ่ง 1.4-1.8 แสนคน

“สิริพงศ์” ตรวจความพร้อม “หมอชิต 2” เสริมรถ 1,200 คัน รองรับเดินทางสงกรานต์ คาด 9-12 เม.ย.ผู้โดยสารพุ่ง 1.4-1.8 แสนคน ตรวจเข้มตั๋วผี กำชับ!! บขส. จัดรถโดยสาร – พนักงาน – สถานีขนส่งฯ – น้ำมัน ให้บริการเพียงพอ ถึงปลายทางปลอดภัย
วันที่ 8 เมษายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เพื่อตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2569 บริเวณโถงอาคารผู้โดยสาร ชานชาลาปล่อยรถโดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร และตรวจรถโดยสารที่ให้บริการ ณ บริเวณชานชาลา 2 รวมทั้งสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 และทดลองใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยตัวเอง
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 โดยได้กำชับให้ บขส. บริหารจัดการรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และมอบหมายให้ บขส. ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยตั้งเป้าหมาย ลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ บนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งกำกับผู้ประกอบการรถโดยสารให้กำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดการจัดเตรียมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางที่รถโดยสาร บขส. และรถร่วมฯ วิ่งให้บริการ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาล
สำหรับบรรยากาศการเดินทางพบว่า ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ บขส. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในเที่ยวไปจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด ประมาณ 110,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 6,300 เที่ยว
ส่วนวันที่ 9 - 12 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางประมาณวันละ 140,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 7,000 – 8,000 เที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) หรือรถเสริม จำนวน 1,200 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และเดินทางถึงปลายทางอย่างปลอดภัย
ด้านนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่จะถึงนี้ บขส. มีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยจัดเตรียมรถโดยสารใหม่ รถโดยสารบริษัทฯ และรถเช่า กว่า 500 คัน ,รถร่วมบริการฯ ประมาณ 6,000 คัน และรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) หรือรถเสริม จำนวน 1,200 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
โดยเที่ยวไปวันที่ 9 – 12 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางวันละ 160,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 7,000 – 8,000 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับวันที่ 16 – 19 เมษายน 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางวันละ 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 6,000 เที่ยว
นอกจากนี้ได้คำนึงถึงความปลอดภัยได้จัดเตรียมรถโดยสารให้มีความพร้อมก่อนออกเดินทาง และพนักงานขับรถต้องมีร่างกายที่พร้อมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้กำชับ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะการขายตั๋วผี ขายตั๋วเกินราคาที่กำหนด การบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง และทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทาง เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา และหากพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ และเงื่อนไขการเดินรถต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการกระทำผิดซ้ำและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เพราะทุกวันนี้ บขส. และรถร่วมฯ อยู่ได้ เนื่องจากการใช้บริการของประชาชน
ส่วนกรณีที่มีผู้ประกอบการรถร่วมฯ เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือในเรื่องราคาค่าโดยสาร จากปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงนั้น ที่ผ่านมา บขส. ได้ประชุมกับผู้ประกอบการรถร่วมฯ และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลดผลกระทบกับประชาชนในเรื่องค่าครองชีพ เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่รอดนั้น โดยจะมีการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ในกรณีที่ขอให้ตรึงราคาค่าโดยสารเดิมไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 เมษายน 2569 โดยใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มาชดเชยส่วนต่างให้ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจะปรับขึ้นค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อทำให้ราคาค่าโดยสารสอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
"อย่างไรก็ตาม สงกรานต์นี้ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า บขส. จัดเตรียมรถโดยสารรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะประชาชนที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจะมีรถให้บริการแน่นอน ส่วนประชาชนที่ไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้า ขอให้วางแผนการเดินทาง และสามารถมาซื้อตั๋วโดยสารได้ ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารในวันเดินทาง ซึ่ง บขส. จะบริหารจัดการความพร้อมและจัดเตรียมรถโดยสารไว้รองรับบริการให้ประชาชนเดินทางถึงปลายทางอย่างปลอดภัย" นายอรรถวิท กล่าว