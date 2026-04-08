“ดอนเมือง”คาดสงกรานต์นี้ ผู้โดยสารทะลุ 1 ล้านคน เน้นใช้เทคโนโลยี บริการสะดวก ปลอดภัย

สนามบินดอนเมืองคาดผู้โดยสารรวม ช่วงสงกรานต์ ทะลุ 1 ล้านคนเฉลี่ยวันละกว่า 1 แสนคน ชูเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับความสะดวกและปลอดภัยขั้นสูงสุด บริการด้วยหัวใจระดับ World Class มอบของขวัญพิเศษด้วยบริการที่จอดรถฟรี
นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง เตรียมความพร้อมเต็มกำลังในการให้บริการผู้โดยสาร โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี บริเวณอาคารคลังสินค้าที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569 พร้อมจัดรถบริการ รับ-ส่ง ระหว่างจุดจอดรถไปยังอาคารผู้โดยสารพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
โดยประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศ ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.06 ล้านคน หรือเฉลี่ย 106,268 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินรวมกว่า 6,551 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 656 เที่ยวบินต่อวัน โดยประเมินว่าวันที่มีผู้เดินทางหนาแน่นที่สุด (Peak Day) คือวันที่ 11 เมษายน 2569 และช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้โดยสารคับคั่งคือเวลา 05.00-07.00 น., 09.00-11.00 น. และ 15.00-18.00 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร. 0 2535 1192 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
นายวิจิตต์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ท่าอากาศยานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก” (Fast and Hassle-free Airport) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมนักเดินทางยุคใหม่ อาทิ ระบบเช็กอินด้วยตนเอง (CUSS), ระบบรับฝากกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (CUBD) และระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยใบหน้า (Biometric) รวมถึงเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control) ทั้งขาออกและขาเข้า สำหรับผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร เพิ่มความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในด้านการบริการ ทดม. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาล เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการสำคัญ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ Airport Ambassador คอยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการขาออก รวมถึงการจัดระบบกระบวนการขาเข้าให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่พักคอยภายในอาคารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและผ่อนคลาย
ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้งานแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยเช็กสถานะเที่ยวบิน ข้อมูลร้านอาหาร ร้านค้า และบริการต่างๆ ในสนามบิน ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนเดินทางแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานได้หลายรูปแบบ อาทิ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (RED Line SRTET) รถโดยสาร ขสมก. สาย A1-A4 และรถรับจ้างสาธารณะ เป็นต้น
ด้านความปลอดภัย ทดม. เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่เฝ้าระวังพฤติกรรมผ่านกล้อง CCTV อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบจราจร และความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยในเขตการบิน (Airside) ความพร้อมของทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเคร่งครัด โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด
นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม กล่าวในตอนท้ายว่า ทดม. พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ผ่าน 2 จุดถ่ายภาพสุดพิเศษภายในอาคารผู้โดยสาร ณ บริเวณเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารหมายเลข 11-12 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 1 ชั้น 3 อาคาร 1 โดย ทดม.ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เราไม่ได้มองเพียงการเป็นประตูสู่การเดินทางเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ระดับ World Class Hospitality ที่เป็นมิตรและใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้ ได้รับทั้งความสุขและความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทาง