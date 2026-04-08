ทล.เปิด”จุดพักรถ-จุดบริการ”กว่า 300 แห่งทั่วปท.“พิพัฒน์”คิกออฟ”สงกรานต์ 2569” สัญจรปลอดภัย

“พิพัฒน์”เปิดนำร่องจุดบริการสงขลา เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ตอนล่าง คิกออฟมาตรการสัญจรปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พร้อมเปิดจุดพักรถ-จุดบริการ” ทางหลวงกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอีก 570 หน่วย พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ใช้ทางในกรณีฉุกเฉินได้ทันที
วันที่ 8 เมษายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดให้บริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และจุดพักรถหมวดทางหลวงเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีปริมาณรถการเดินทางอย่างมาก ได้สั่งการให้กรมทางหลวง บูรณาการเตรียมความพร้อมจุดอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 300 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้ "แวะพักรถ พักคน" ลดความเหนื่อยล้า ป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย จุดพักรถถาวร 174 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค รองรับการจอดทั้งรถยนต์ทั่วไปและรถบรรทุก พร้อมให้บริการห้องน้ำสะอาดกว่า 662 แห่งตลอด 24 ชั่วโมง และจุดบริการทั่วไทย (เฉพาะกิจช่วงเทศกาล) 127 แห่ง ที่จัดตั้งพิเศษเพื่อดูแลประชาชนในช่วงสงกรานต์ มีเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น คอยให้บริการน้ำดื่ม จัดที่นั่งพัก ให้ข้อมูลเส้นทาง และจุดปฐมพยาบาล ในช่วงระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2569
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียม หน่วยเคลื่อนที่เร็วอีก 570 หน่วย ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ใช้ทางในกรณีฉุกเฉินได้ทันที โดยนำร่องจุดบริการสงขลา พื้นที่เส้นทางหลักสู่ภาคใต้ตอนล่าง เปิดจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางผ่านจังหวัดสงขลา โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีที่ จุดที่ 1: อ.รัตภูมิ ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา (ริมทางหลวงหมายเลข 4 ขาเข้า กม.1224+359)
จุดที่ 2: อ.เทพา ณ จุดพักรถหมวดทางหลวงเทพา (บนทางหลวงหมายเลข 43 ขาออก กม.60+100 – 60+300)
ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายหลักในพื้นที่จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่
- ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ – นาจวก
- ทางหลวงหมายเลข 42 สายคลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์, ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง, ตอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์
- ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด
- ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี
ซึ่งกรมทางหลวง ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงข่ายเส้นทางในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้มีโครงข่ายครอบคลุม ทั่วถึง สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามแผนงานที่กำหนด ให้มีความสมบูรณ์และคล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมทางหลวง ขอให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และสามารถแวะพักได้ที่จุดบริการของกรมทางหลวงทั่วประเทศ โดยติดต่อสอบถามเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง