รฟท.เลื่อนไทม์ไลน์สีแดง Missing Link เริ่มสร้างปี 73 เหตุต้องจ้างทบทวนผลศึกษาเดิม 110 ล้านบาท คาดได้งบปี 70

รฟท.สรุปศึกษาย้ายสถานี”ราชวิถี เป็น รามาธิบดี" จบเม.ย.นี้ ชง EIA พร้อมปรับไทม์ไลน์ สีแดง Missing Link "บางซื่อ-หัวหมาก,บางซื่อ-หัวลำโพง" เลื่อนจ้างทบทวนตลอดสาย 25.9 กม. งบ 110 ล้านบาท เป็นปี 70 คาดประมูลปี 72 เริ่มสร้างปี 73 เสร็จปี 78 แบ่งประมูล 2 สัญญา ส่วนช่วงคลองแห้ง”ยมราช-สามเสน"มีโครงสร้างร่วม 7 พันล้านให้ ซี.พี.ก่อสร้าง
นายอรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันที่ 8 เมษายน 2569 รฟท.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง : กรณีการย้ายสถานีราชวิถี เพื่อให้สถานีเชื่อมต่อกับอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้โดยตรง สร้างความสะดวกต่อผู้ใช้บริการโรงพยาบาล โดยมีผู้แทนหน่วยราชการ (ส่วนกลาง) หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน เข้าร่วม โดยจะสรุปผลการศึกษาฯ ได้ในเดือนเม.ย. 2569 จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาอนุมัติ
โครงการรถไฟสายสีแดง (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ตลอดสาย ระยะทาง 25.90 กม. คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้เมื่อปี 2559 ขณะที่การศึกษาออกแบบ ทำไว้ ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งถือว่านานกว่า 10 ปีแล้ว ดังนั้น รฟท.มีแผนจะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อทบทวนทบทวนรายละเอียดโครงการฯใหม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับต้นทุนค่าก่อสร้างที่มีการปรับเพิ่มขึ้น ตั้งกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 110 ล้านบาท ซึ่งเดิมตั้งเป้าจะใช้งบเร่งด่วนศึกษาในปี 2569- 2570 แต่ไม่ได้รับงบประมาณจึงปรับแผนดำเนินการใช้งบปี 2570-2571 ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 1 ปี
โดยมีขอบเขตการทบทวนผลการศึกษาโครงการใหม่ ได้แก่การออกแบบรายละเอียด วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร จัดทำรายงาน EIA ร่างพ.ร.ฎ.เวนคืน ใช้เวลาศึกษา 15 เดือน คาดศึกษาแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2571 จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เห็นชอบ เสนอกระทรวงคมนาคม ขอความเห็นจากหน่วยงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ ฯ เพื่อนำเสนอ ครม.อนุมัติภายในปี 2572 คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2572 เช่นกัน วางแผนเริ่มก่อสร้างต้นปี 2573 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี แล้วเสร็จเปิดให้บริการปี 2578
@แบ่งประมูล โยธา 2 สัญญา ส่วนช่วงคลองแห้ง”ยมราช-สามเสน" โครงสร้างร่วม 7พันล. ให้ ซี.พี.ก่อสร้าง
สำหรับ การก่อสร้างรถไฟสายสีแดง Missing Link ระยะทาง 25.90 กม. รูปแบบที่ผสมผสาน ทั้งทางรถไฟระดับดิน ใต้ดิน และยกระดับ โดยมีช่วงสถานียมราช-สถานีสามเสน ระยะทางประมาณ 3.5 กม. ที่มีพื้นที่เขตทางจำกัด จึงออกแบบทางวิ่งสายสีแดงตะวันออกที่มาจากมักกะสัน และสายสีแดง เหนือ-ใต้ จากหัวลำโพง ให้ซ้อนกัน เป็นแบบอุโมงค์เปิด (Open Trench) หรือคลองแห้ง และด้านข้าง เป็นทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (Airport Link Express) จากสุวรรณภูมิ-พญาไท-ดอนเมือง โดยมีความลึกของกำแพงใต้ดินประมาณ 16-24 เมตร ซึ่งตามเงื่อนไข กำหนดให้โครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเป็นผู้ก่อสร้าง โดยประเมินค่างานโยธาส่วนโครงสร้างร่วม 2 โครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท
“รถไฟสายสีแดง Missing Link 25.90 กม. จะประมูลก่อสร้างงานโยธา 2 สัญญา คือ 1. สัญญาช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง-พญาไท ยกเว้นช่วง สถานียมราช-สถานีสามเสน ที่รอไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเป็นผู้ก่อสร้าง และ 2. สัญญาช่วง พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก"
รายงานข่าวแจ้งว่า บอร์ด รฟท.เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2567 เห็นชอบปรับกรอบวงเงิน รถไฟสายสีแดง (Missing Link) จาก 44,157.76 ล้านบาท เป็น 44,573.85 ล้านบาท หรือปรับขึ้น 416.09 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสถานีราชวิถี เป็นสถานีรามาธิบดี โดยมีค่างานโยธาเพิ่มจากเดิม 24,189.89 ล้านบาท เป็น 35,026.59 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10,836.7 ล้านบาท) แต่มีการตัดค่าขบวนรถไฟฟ้า 15 ขบวน (ขบวนละ 6 ตู้ รวม 90 ตู้ วงเงินประมาณ 9,206.28 ล้านบาท) ออก โดยให้เอกชนร่วมลงทุนจัดซื้อ ตามผลการศึกษาร่วมทุน (PPP) เดินรถสายสีแดง ขณะที่คาดว่าการศึกษาทบทวนอัปเดตโครงการ ค่าก่อสร้างอาจจะปรับเปลี่ยนไปอีก เนื่องจากราคาน้ำมัน ค่าวัสดุ มีการปรับราคาขึ้น