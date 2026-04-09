วิกฤตอะไรไม่หวั่น!! HappyChef เดินหน้าเปิดเกมรุก Q1 รับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งสู่แบรนด์ “เพื่อนสนิทในทุกมื้อ”

ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จนกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงยืนหยัดเดินหน้าในการพัฒนาสินค้า สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้ 2569 โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเหนียวแน่น สะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ในการปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาหารพร้อมรับประทาน ที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นในทุกมิติ
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการวางรากฐานมายาวนานของ HappyChef ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และการจับเทรนด์อาหารได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นกระแสอาหารเกาหลี เมนูฟิวชัน หรืออาหารทานง่ายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เร่งรีบ พร้อมกันนี้ HappyChef ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคในทุกมื้อ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความสะดวกในการบริโภค เพื่อให้แบรนด์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้ HappyChef มุ่งมั่นที่จะไม่เป็นเพียงอาหารพร้อมทานที่ผู้บริโภคไว้วางใจ แต่ต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นเมนูที่เป็น “เพื่อนสนิทในทุกมื้อ” ที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างทุกมื้ออาหารของทุกคน เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งสะดวก อร่อย และเข้าถึงได้ง่าย จากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี สะอาด ปลอดภัยมารังสรรค์เมนูจานโปรดให้ทุกคน
สำหรับในปี 2569 HappyChef เดินหน้าเปิดเกมรุก ด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่ในกลุ่ม K-Fusion อย่าง “ไส้กรอกพร้อมต๊อกบกกี เส้นอุด้ง และซอสครีมไข่กุ้ง ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่รวมความอร่อยทั้งไส้กรอกเนื้อแน่น ต๊อกบกกีหนึบหนับ และเส้นอุด้งนุ่มหนึบ คลุกเคล้ากับซอสครีมไข่กุ้งหอมอย่างลงตัว ควบคู่มาพร้อมเมนูยอดนิยมอย่าง “ไส้กรอกต๊อกบกกีลาวาชีส ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ครองใจผู้บริโภคด้วยชีสยืดเยิ้มรสชาติเข้มข้น เพิ่มสีสันแพ็กเกจลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ยอดนิยมจาก Sanrio อย่าง My Melody และ Kuromi ที่ออกแบบพิเศษสร้างความแตกต่างให้จดจำ
มาต่อกับเมนูอาหารเกาหลีให้ครบมื้อ กับ “โดชิรัก ข้าวกล่องสไตล์เกาหลี (ข้าวหมูบูลโกกิ พร้อมเครื่องเคียง) ตรา แฮปปี้เชฟ” สร้างประสบการณ์แบบอาหารเกาหลี กับข้าวญี่ปุ่นนุ่ม ๆ หมูหมักซอสบูลโกกิสูตรพิเศษ ที่นุ่มชุ่มซอส เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงทั้งไชเท้าดอง กิมจิ และผักโขมน้ำมันงา ที่ช่วยเติมเต็มรสชาติให้ครบในกล่องเดียว เหมาะสำหรับทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นมื้อหลักหรือมื้อเร่งรีบ
ความพิเศษในปี 2569 เมื่อ HappyChef ยังคงเดินหน้าเจาะตลาดสแน็คด้วยเมนูใหม่อย่าง “ไส้กรอกเฟรนช์ฟรายส์ พร้อมน้ำจิ้มมะขามสูตรเผ็ด ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่นำไส้กรอกแดง มาปรับลุคใหม่ในสไตล์เฟรนช์ฟรายส์ หั่นแท่งยาว จับถนัดมือ ทานสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เร่งรีบ พร้อมเนื้อสัมผัสแน่น เคี้ยวเพลิน กินง่าย มาจับคู่กับน้ำจิ้มมะขามสูตรเผ็ด รสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด เพิ่มความอร่อยแบบลงตัว เหมาะเป็นของว่างและมื้อเร่งรีบสำหรับทุกเจเนอเรชัน
นอกจากนี้ ในเทศกาลแห่งความรัก HappyChef ยังได้ส่งต่อความอร่อยแบบอินเลิฟกับเมนูสุดพิเศษ “ไส้กรอกต๊อกบกกี เส้นมันเทศ ซอสโรเซ่ ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้ทุกคู่รัก ต๊อกบกกี ที่หนึบหนับ และเส้นมันเทศเหนียว นุ่ม ที่เข้ากับไส้กรอกเนื้อแน่น คลุกเคล้าในซอสโรเซ่รสละมุน หอมมัน กลมกล่อมสไตล์เกาหลี เติมเต็มความสุขในทุกช่วงเวลา มาพร้อมแพ็กเกจโทนสีชมพูดีไซน์พิเศษรับวาเลนไทน์ สะดุดตาและน่ารักจนอยากหยิบไปมอบเป็นของขวัญหรือเก็บไว้เติมความฟินในมื้อพิเศษได้อย่างลงตัว
ขณะเดียวกัน เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งในเมนูอาหารไทย HappyChef เปิดตัวเมนูคลาสสิกที่กินกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ “หมูแดดเดียวทอด ตรา แฮปปี้เชฟ” ที่ถ่ายทอดความอร่อยในรูปแบบที่คุ้นเคยผ่านเนื้อหมูสัมผัสนุ่ม ฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม เค็มหวานอย่างลงตัว พร้อมความหอมจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ เสริมเสน่ห์ให้เมนูเรียบง่ายแต่โดดเด่น จะทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยครบในทุกคำ
พร้อมกันนี้ HappyChef ยังต่อยอดความนิยมในกลุ่มเมนูเกาหลีด้วยเมนู “รามยอนชิคเก้นสไปซี่ครีมมี่ ตรา แฮปปี้เชฟ” เป็นความลงตัวของรสชาติที่เข้มข้น และความครีมมี่ที่ลงตัว ด้วยเส้นรามยอนนุ่มหนึบ เสิร์ฟคู่เนื้อไก่นุ่ม ๆ คลุกเคล้ากับซอสสไปซี่ครีมมี่ ที่รสชาติกลมกล่อม เผ็ดจัดจ้าน หอมมันจากพาร์มีซานชีส เติมมิติความละมุนแต่ยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์เกาหลี ให้ทุกคำคือความอร่อยที่ลงตัว
ส่วนความสนุกของสายสแน็ค HappyChef ต่อยอดความอร่อยกับ “ไส้กรอกเฟรนช์ฟรายส์ ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ในรูปแบบ Big Pack ขนาด 230 กรัม ที่จัดเต็มความคุ้มค่าเพื่อสายกินจุโดยเฉพาะ คอนเซ็ปต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z ที่ชอบความยืดหยุ่นและสนุกกับการเลือกสไตล์การกินของตัวเอง ไม่ว่าจะอุ่นไมโครเวฟแบบรวดเร็ว ทอดในกระทะให้กรอบหอม หรือเลือกทำในหม้อทอดไร้น้ำมันสำหรับสายเฮลท์ตี้ ก็ยังคงความอร่อยแบบ “ของมันต้องมี” ที่กินเมื่อไหร่ก็ฟิน จะกินคนเดียวก็เพลิน หรือแชร์กับแก๊งก็เอาอยู่ในทุกโมเมนต์
ส่วนสายกินเล่น สายสตรีท และสายแซ่บ “HappyChef” ก็จัดเต็มความอร่อย กับเมนูเสียบไม้และของกินเล่นสุดฮิต ที่พร้อมเสิร์ฟความฟินให้คุณถึงมือ เริ่มเมนูสุดขายดี “ลูกชิ้นปิ้ง 5 ไม้ พร้อมน้ำจิ้มลูกชิ้น ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ลูกชิ้นหมูผสมไก่รสกลมกล่อม มาพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพิเศษจากแฮปปี้เชฟ จะกินกับเพื่อนก็ดี กินคนเดียวก็ยิ่งฟิน ต่อด้วยเมนูอัพเวลความแซ่บ “ไก่ทอด พร้อมผงปรุงรสลาบ ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่รสจัดจ้าน แซ่บซี๊ด ตามมาด้วย เมนู “หมูคลุกฝุ่น ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่หอมข้าวคั่ว ใบมะกรูดและกลิ่นสมุนไพรไทยสุดเข้มข้น แค่ฉีกซองก็ฟินทันที ส่วนใครที่ชอบอาหารไทยที่ครบรส ครบเครื่อง ก็ต้อง “หมูมะนาว ตรา แฮปปี้เชฟ” เนื้อหมูนุ่ม กลิ่นหอมสามเกลอและตะไคร้ เสิร์ฟกับกะหล่ำปลี แคร์รอต และกระเทียมสไลซ์ คลุกเคล้ากับน้ำยำสูตรเฉพาะจากแฮปปี้เชฟชูรสเครื่องยำแบบไทย เป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยสุดเริ่ด
และที่พลาดไม่ได้สำหรับ เมนูไส้กรอกของ “HappyChef” โดยเฉพาะเมนูสุดฮิต อย่างไส้กรอกต๊อกบกกี ที่รวบรวมความหลากหลายของสูตรหลายสไตล์ จนครองใจวัยรุ่นไทยมายาวนานหลายปี เช่น “ไส้กรอกต๊อกบกกีชีส ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ไส้กรอกเนื้อแน่น เด้งฉ่ำ เข้าคู่กับ ต๊อกบกกีหนุบหนับ และกินพร้อม ชีสหอมมัน ที่เข้ากันอย่างลงตัวทุกคำ ต่อด้วยสายเผ็ดต้องห้ามพลาด “ไส้กรอกต๊อกบกกีชีส สูตรเผ็ด ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เอาใจสายเผ็ดด้วยซอสเกาหลีสูตรเข้มข้นเผ็ดถึงใจ แต่ยังคงความกลมกล่อม เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายชีส สายเผ็ด แต่ถ้าใครชอบสัมผัส นุ่ม หนึบขั้นกว่า ต้องลอง “ไส้กรอกพร้อม ต๊อกบกกีเส้นมันเทศ และซอสสไปซี่จาจัง ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่รวมความอร่อยแบบต้นตำรับเกาหลีไว้ครบจบในซองเดียว หรือจะเป็น “ไส้กรอกหนังกรอบเสียบไม้ พร้อมน้ำจิ้มไส้กรอก ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เมนูของสายฟิน ที่หนังกรอบเด้ง เคี้ยวมัน เสียบไม้หยิบกินง่าย มาพร้อมน้ำจิ้มไส้กรอกรสเปรี้ยวหวาน สูตรเฉพาะจากแฮปปี้เชฟ กลมกล่อมกำลังดี กินคู่กันคือเข้ากันสุด ๆ ถูกใจวัยรุ่น และสายของว่างแน่นอน
และใครอยากเติมความฟินแบบ สไตล์เกาหลีแท้ ๆ ก็ต้องเมนู “จาจังมยอน ตรา แฮปปี้เชฟ” เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม คลุกเคล้า กับซอสถั่วดำเนื้อเนียน รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม เพิ่มความลงตัวด้วยหมูชิ้นพอดีคำและผักที่คัดสรรมาอย่างลงตัว ทั้งแคร์รอต หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง เติมความหวานธรรมชาติและมิติของรสชาติในทุกคำ หรือจะเป็นเมนู “รามยอนซุปสไตล์เกาหลี ตรา แฮปปี้เชฟ” ซดคำเดียวเหมือนตัวไปถึงโซล ด้วยสูตรซุปต้นตำรับสไตล์เกาหลีแท้ ๆ ที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ด้วยน้ำซุปที่รสชาติ หอม เข้ม ข้น กลมกล่อม ลงตัวในทุกคำ มาพร้อมเส้นรามยอนนุ่ม หนึบ ถ้าวันไหนที่อยากเติมพลังด้วยความอร่อยแบบเกาหลี HappyChef ก็พร้อมเสิร์ฟความฟินให้ทุกเวลาเพราะความอร่อย…ไม่ต้องบินไกลไปถึงโซล
ทุกเมนูความอร่อยจาก HappyChef สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณอิ่มอร่อยได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเช้า สาย บ่าย ดึก ก็เข้าถึงความฟินได้ง่ายในทุกมื้อ
