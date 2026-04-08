CPF ส่ง"ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3" คว้าฉลาก Net Zero รายแรกของโลก

ภายใต้เป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิด Sustainovation หรือ นวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืน มาใช้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ( Net Zero) ภายในปี 2050 ผ่านแนวทางต่างๆ อาทิ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ซึ่งล่าสุด "ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3" ภายใต้แบรนด์ยูฟาร์ม แพ็ค 4 ฟอง และแพ็ค 10 ฟอง เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลาก Net Zero Product จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ทำให้ปัจจุบันซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1,016 รายการ ฉลากลดโลกร้อนกว่า 151 รายการ ฉลาก Carbon neutral 4 รายการ และ ฉลาก Net-Zero of Product 4 รายการ
นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 เป็นผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มสินค้าไข่ไก่ของซีพีเอฟที่ได้รับฉลาก Net Zero ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็น Super Food มาพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ให้เหมาะกับความต้องการของแม่ไก่ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้แม่ไก่ได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม ช่วยลดสารอาหารส่วนเกินที่ขับออกมาเป็นของเสีย เช่น ไนโตรเจนในมูลไก่ ลดของเสียจากฟาร์ม และช่วยให้ได้ไข่ไก่คุณภาพดี
นอกจากนี้ ซีพีเอฟใช้โมเดล “Green Farm” ที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์ม ลดการซื้อไฟจากภายนอก พร้อมนำแนวคิด Waste to Value เปลี่ยนของเสียเป็นคุณค่า นำเปลือกไข่ที่แตกเสียหายนำไปผลิตสารปรับปรุงดิน รวมถึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล ซึ่งหลังจากดำเนินกระบวนการลดคาร์บอนอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงชดเชยคาร์บอนฯ ส่วนที่ไม่สามารถลดลงได้ ด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการปลูกป่า
ด้วยกระบวนการดังกล่าว ช่วยยกระดับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ไข่ไกเบญจาโอเมก้า 3 ที่นอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย โดยมีโอเมก้า-3 สูงกว่าไข่ทั่วไปถึง 5 เท่า อุดมด้วย DHA วิตามินอี และไอโอดีน ช่วยดูแลสุขภาพ หัวใจ และสมองแล้ว ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงต้นทางที่มาจากคุณภาพการเลี้ยง การคัดเลือกแม่ไก่สายพันธุ์ดี อาหารที่ดี เลี้ยงด้วยระบบ Cage Free ที่ส่งเสริมให้แม่ไก่แข็งแรง ภายใต้มาตรการ Biosecurity ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
“ก้าวสำคัญของไข่ไก่เบญจา โอเมก้า 3 Net Zero คือข้อพิสูจน์ว่าภาคปศุสัตว์สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูล เราไม่ได้มองแค่ผลกำไร แต่เรามองถึงความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไป โดยซีพีเอฟพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นในทุกคำที่บริโภค” นายสมคิด กล่าว