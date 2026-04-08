โคโดโม เดินเกม “New Move” เจาะกลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ ปั้น Brand Love ลุยแชร์ 30%

โคโดโม (KODOMO) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กภายใต้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศ “New Move” กลยุทธ์ครั้งสำคัญในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้สอดรับไลฟ์สไตล์พ่อแม่ยุคใหม่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KODOMO Oganiku Premium Organic Series และครอบครัวพรีเซนเตอร์ใหม่ “ปั๊ป-ใบเตย-น้องฌาน” ภายใต้แนวคิด “ให้ชีวิตคุณและลูกหมุนไปพร้อมกัน” ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจทั้งลูกและพ่อแม่
นางสาวอัยญดา ลิมป์ฤทธิเดช ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและอายุวัฒน์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กลยุทธ์ New Move เกิดจากอินไซต์พ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องบริหารทั้งงาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัวไปพร้อมกัน ทำให้โคโดโมต้องขยับจาก “แบรนด์ที่เข้าใจลูก” สู่ “แบรนด์ที่เข้าใจพ่อแม่” เพื่อคงความหมายในชีวิตจริงของผู้บริโภค
ภายใต้ทิศทางใหม่นี้ แบรนด์ได้ปรับทั้งการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์แบรนด์ เพื่อเพิ่มมิติด้านไลฟ์สไตล์และความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้บริโภค โดยยังคงจุดแข็งด้านความอ่อนโยนและความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์มาอย่างยาวนาน
โคโดโม ได้เปิดตัว Oganiku Premium Organic Series ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่โดยเฉพาะ ด้วยแนวคิด “5 พลังการดูแลครบลูป” ครอบคลุมทุกกิจวัตรสำคัญของการดูแลลูกได้แก่ อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ซักผ้า และแป้งเด็ก เพื่อให้พ่อแม่มั่นใจว่าลูกได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนผสมออร์แกนิกและสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย เช่น Hypoallergenic Test และการทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา เหมาะสำหรับผิวเด็กที่บอบบาง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ New Move คือการเปิดตัวครอบครัวพรีเซนเตอร์ “ปั๊ป-ใบเตย-น้องฌาน” ซึ่งสะท้อนภาพพ่อแม่ยุคใหม่ที่ทำงาน เลี้ยงลูก และใช้ชีวิตไปพร้อมกันอย่างสมดุล โดยครอบครัวพรีเซนเตอร์จะมีบทบาทในการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงผ่านภาพยนตร์โฆษณาและคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มบทบาทของแบรนด์ในชีวิตประจำวันของครอบครัว
ด้านการสื่อสารการตลาด โคโดโมเตรียมเดินหน้ากลยุทธ์แบบ 360 องศา โดยให้ความสำคัญกับ Online และการสร้าง engagement กับผู้บริโภค รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในชีวิตจริงของครอบครัวมากขึ้น ภายใต้จุดแข็งด้านคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น (Japan Quality) และประสบการณ์ยาวนานกว่า 42 ปี เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบัน โคโดโมมีพอร์ตสินค้าครอบคลุมทั้งกลุ่ม Mass และ Premium เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็ก 2. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก 3. ออรัลแคร์ 4. แป้งเด็ก และ 5. ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม โดยตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดรวมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ที่ 30%
“เป้าหมายของการปรับภาพลักษณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงยอดขาย แต่รวมถึงการสร้าง Brand Love และความผูกพันระยะยาวกับพ่อแม่ยุคใหม่ เราต้องการให้โคโดโมเป็นหนึ่งในแบรนด์แรก ๆ ที่พ่อแม่นึกถึง เมื่อพูดถึงการดูแลลูก” นางสาวอัยญดา กล่าว
ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาท ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว แม้อัตราการเกิดจะลดลง แต่กลุ่มสินค้า Premium โดยเฉพาะ Premium Organic กลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าพ่อแม่ยุคใหม่พร้อมเลือกสินค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในระยะยาว
การประกาศ New Move ครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของโคโดโม ในการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวยุคใหม่สามารถใช้ชีวิตและดูแลลูกได้อย่างสมดุล พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว