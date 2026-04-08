ขสมก.เสียใจเหตุรถเมล์สาย1-12E (107) เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ดูแลเยียวยาจ่ายชดเชยเต็มที่

ขสมก.ขอแสดงความเสียใจและขออภัย กรณีรถโดยสารสาย 1-12E (107) เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ พร้อมชดเชย เยียวยาผู้บาดเจ็บเต็มที่ ส่วนผู้เสียชีวิต คาดประกันภัยชดเชยไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท เข้มงวดบุคลากรเดินรถเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันเกิดซ้ำ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากกรณีรถโดยสารสาย 1-12E (107) เกิดอุบัติเหตุชนเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต บริเวณหน้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 17.50 น. ขสมก.ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขออภัย ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ ขสมก. มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์
ในเบื้องต้น ขสมก. พร้อมตรวจสอบร่วมกับบริษัทที่รับประกันภัยถึงการชดเชยค่าเสียหาย และเยียวยากับผู้ได้รับความเสียหาย พร้อมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่คาดว่าจะจ่ายให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ รวมถึงแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว ทาง ขสมก. ได้มอบผู้บริหารเขตการเดินรถให้เข้าร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพให้กับผู้เสียชีวิต ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 ณ วัดวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ขสมก. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตได้รับการชดเชยและการเยียวยาอย่างครบถ้วน ภายใน 7 วัน หากมีข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้ง ขสมก. จะปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และจะเข้มงวดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการเดินรถให้มีความระมัดระวัง ต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป