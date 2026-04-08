“สุวรรณภูมิ”คาดสงกรานต์ 10 วัน ผู้โดยสารรวม 1.82 ล้านคนลดลง 1.9% จอดรถฟรี 5 วัน ลานจอดระยะยาวโซน C

สุวรรณภูมิ คาดผู้โดยสาร สงกรานต์ 69 รวม 10 วัน มีกว่า 1.82 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 1.9% มีกว่า 1.1 หมื่นเที่ยวบิน มี 9 สายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ 130 เที่ยวบิน จอดรถฟรี 5 วัน ลานจอดระยะยาวโซน C เตรียมความพร้อมบริการทุกด้านผ่านเข้า-ออก สะดวก รวดเร็ว
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 นี้ คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569 (รวม 10 วัน) ประมาณ 1,820,000 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 182,000 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 1.9 สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 11,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 4.6
โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight) จำนวน 9 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 130 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบิน AIR MACAU สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้โดยสารเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอย เพิ่มความคล่องตัวในการใช้บริการ และยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การใช้ระบบเช็กอินด้วยตนเอง (Common Use Self Service: CUSS) ระบบโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (Common Use Bag Drop: CUBD) และระบบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Biometric Technology) ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการแสดงเอกสาร ลดความแออัด และเพิ่มความรวดเร็วในแต่ละจุดให้บริการ
สำหรับการเดินทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ ทั้งรถแท็กซี่สาธารณะ รถลีมูซีน รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้า Airport Rail Link โดยในช่วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะมีการประสานผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอ พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และสภาพรถให้มีสภาพสมบูรณ์อย่างเข้มงวด อาทิ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และการตรวจหาสารเสพติด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ
@จอดรถฟรี 5 วัน ลานจอดระยะยาวโซน C
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการจอดรถฟรี 5 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C พร้อมจัดรถรับ - ส่ง ระหว่างลานจอดรถและอาคารผู้โดยสารทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง