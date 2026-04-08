Marshall เปิดตัว Bromley 450 พร้อมส่ง "Marshall Party Truck" บุกย่านฮอตทั่วกรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Marshall แบรนด์เครื่องเสียงระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านวัฒนธรรมดนตรีและไลฟ์สไตล์ เปิดตัวลำโพงปาร์ตี้รุ่นใหม่ล่าสุด Bromley 450 ภายใต้แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ "Party Anywhere" ยึดครองพื้นที่แห่งเสียงเพลงและความสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์


Bromley 450: นิยามใหม่ของลำโพงปาร์ตี้แห่งปี

Bromley 450 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น "ลำโพงปาร์ตี้แห่งปี" ด้วยดีไซน์ที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานการณ์ ด้วยขนาดที่กะทัดรัด พกพาสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้ริมสระน้ำหรือกลางแจ้ง ด้วยคุณภาพเสียง True stereophonic 360 องศา ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Marshall และ แบตอึด 40+ ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ต


ครั้งแรกกับ "Marshall Party Truck" เวทีเคลื่อนที่ที่จะเขย่ากรุงเทพฯ

ไฮไลท์สำคัญของแคมเปญนี้คือการเปิดตัว Marshall Party Truck ดีไซน์เท่-ดุดันตามสไตล์ Marshall ที่จะเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นโซนวัฒนธรรมดนตรี โดยภายในและภายนอกรถได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยระบบเสียงคุณภาพที่จะทำให้ทุกถนนในกรุงเทพฯ กลายเป็นปาร์ตี้กับ Wall of Bromley ที่อัดแน่นด้วย Bromley 450 ถึง 37 ตัว ให้เสียงกระหึ่ม แบบ Non-Stop พร้อมกับทัพดีเจชั้นนำที่จะสร้างความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด บนเส้นทางความมันส์ของ Marshall Party Truck (12-13,16 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 – 20:00 น.):

• 12 เมษายน - กรุงเทพฯ (City Takeover) สยามสแควร์, เซ็นทรัลเวิลด์, สีลม, เยาวราช และข้าวสาร พบกับ DJ YP Chakree, DJ Maftsai, DJ Z Zero, DJ Stargazer

• 13 เมษายน - กรุงเทพฯ (Extended Run) กระจายความสนุกสู่ย่านที่พักอาศัย – อุดมสุข, วังหิน, โชคชัย 4 พบกับ DJ TRI POP, DJ ALL DAY, DJ EN 2 SPACE

• 16 เมษายน - บางแสน (Bangsan Party) ปิดท้ายความยิ่งใหญ่วันไหล ถนนข้าวหลาม บางแสน พบกับ DJ Supachai, DJ Jumpar, DJ Xenon


เตรียมตัวให้พร้อมมันส์ไปกับ Marshall Party Anywhere และ Bromley 450 ได้ในวันที่ 12 – 13 เมษายน ที่กรุงเทพฯ และ 16 เมษายน ที่บางแสน แล้วบันทึกโมเมนต์ “Party Anywhere” ของคุณ ด้วยการโชว์จิตวิญญาณแห่งความอิสระเพราะทุกที่คือปาร์ตี้

1. เพียงตามหา Marshall Party Truck ในย่านสยาม, สีลม, บรรทัดทอง, ข้าวสาร หรือ โชคชัย 4 หรือ

2. โพสต์รูปปาร์ตี้สงกรานต์ในสไตล์ของคุณเองกับลำโพง Marshall (เน้นความเรียลและตัวตนที่ชัดเจน)

3. พร้อมเขียนแคปชั่นที่มีคำว่า “Party Anywhere” ติดแฮชแท็ก #MarshallPartyAnywhere #Bromley450 เปิดเป็นสาธารณะ และส่งลิงก์มายืนยันที่ Line Official: @ashasia

• รางวัล: โพสต์ที่ถูกใจกรรมการที่สุด รับ Marshall Bromley 450 มูลค่า 25,990 บาท ไปครอบครอง (จำนวน 1 รางวัล)

• ประกาศผล: 25 เมษายน 2569 ทาง Line Official: @ashasia

ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมที่ https://go.ash-asia.com/Bromley450_PartyAnywhere


สัมผัสประสบการณ์เสียงอันทรงพลังของ Marshall Bromley 450 ได้ที่ Marshall Party Truck, เคาน์เตอร์ Marshall ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ash-asia.com
