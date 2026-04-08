GPSCชูแผน Decarbonization ลดใช้พลังงาน-LNG

GPSC เปิดแผนงาน Decarbonization อัพเดทความสำเร็จ 12 หน่วยผลิตไฟฟ้า ลดใช้พลังงานได้ถึง 419,476 ล้านบีทียู ลดนำเข้า LNG ได้กว่า 8,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ควบคู่กับการศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR -โครงการ CCS และไฮโดรเจน สู่เป้าหมาย Net Zero Emission ในปี 2593
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การลดการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้า นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีเสถียรภาพ พร้อมทั้งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Decarbonization Roadmap
โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถลด Carbon Intensity (ความเข้มข้นของคาร์บอนต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย) ได้แล้ว 10% เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายลดลง 35% ภายในปี 2573 และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์( Net Zero Emissions ) ภายในปี 2593
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 12 โครงการ โดยสามารถลดการนำเข้า LNG ได้ถึง 8,066 ตัน ต่อปี เทียบเท่าการลดใช้พลังงานได้ 419,476 ล้านบีทียู คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ได้ 22,420 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับเป็นกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่จากความผันผวนราคา LNG จากความไม่สงบในตะวันออกกลางอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาโซลูชั่น โดยนำระบบ Real Time Optimization (AI & Digital) มาวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า การบริหารระบบโรงไฟฟ้า ประกอบกับการพัฒนา software ขึ้นมาใช้ภายใน เพื่อให้การวางแผนการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อาทิ โรงไฟฟ้า SMR (Small Modular Reactors) โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) และไฮโดรเจน