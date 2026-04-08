บางจากฯ ฟุ้งเรือขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซถึงโรงกลั่นศรีราชาแล้ว ยันมีสำรองผลิตได้ 2 เดือน

บางจากฯ แจ้งเรือขนส่งน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรลจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชาแล้ว เตรียมดำเนินการผลิตตามแผนงาน ยันมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองรองรับการกลั่นได้ประมาณ 2 เดือน
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ได้เดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ด้วยความปลอดภัย และกำลังนำส่งน้ำมันดิบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการกลั่น ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
การขนส่งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ำมันดิบตามแผนงานของบริษัทฯ โดยเรือลำดังกล่าวได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและเดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อคืนวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ช่วยให้การจัดหาน้ำมันดิบสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน ซึ่งน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกกลางที่บรรทุกมาในเรือลำนี้ มีปริมาณประมาณ 700,000 บาร์เรล
สำหรับการขนส่งและการส่งมอบน้ำมันดิบสำหรับกระบวนการกลั่นของโรงกลั่นทั้งสองของบริษัทฯ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองรองรับการผลิตได้ประมาณ 2 เดือน ขณะที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาพลังงานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเหมาะสม และพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน