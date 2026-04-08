“จระเข้” ปักธง “JORAKAY EXPERT” 28 เม.ย. – 3 พ.ค.นี้ ที่งานสถาปนิก’69

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร เตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญของวงการนวัตกรรมงานก่อสร้างยุคใหม่ในงานสถาปนิก’69 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า” พร้อมตอกย้ำความเป็น “JORAKAY EXPERT” ผ่านการนำเสนอบูท JORAKAY EXPERT PAVILION ในคอนเซปต์สุดล้ำที่จะมาเขย่าวงการออกแบบและก่อสร้าง สะท้อนตัวตนจระเข้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมก่อสร้างที่ไม่หยุดที่จะพัฒนา พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ไฮไลต์สำคัญของ JORAKAY EXPERT PAVILION คือการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่าง “ไม้อัดสนป่าปลูก” กว่า 1,000 ชิ้น ที่มีคุณสมบัติคาร์บอนต่ำ แข็งแรง และยืดหยุ่นมาประกอบเป็นโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่สามารถถอดประกอบและนำกลับใช้ใหม่ได้ เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวพร้อมเตรียมเปิดนวัตกรรมสินค้าทั้ง 6 คลัสเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งตลาดในวันนี้และคิดต่อยอดเพื่ออนาคต
ร่วมสัมผัสสินค้านวัตกรรมและแนวคิดการพัฒนาโซลูชันก่อสร้างจากจระเข้ที่ผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับงานก่อสร้างสู่อนาคต ที่บูทหมายเลข F113 ในงานสถาปนิก’69 ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี