คปภ. ผนึกภาคประกันภัย รุกสงกรานต์ ยกระดับความปลอดภัยคนไทย 3 มิติ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 สำนักงาน คปภ. ผนึกกำลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขกายใจ เดินทางปลอดภัย ให้ประกันภัยร่วมดูแล” เพื่อยกระดับการรับรู้และสร้างหลักประกันความอุ่นใจให้กับประชาชน ผ่านบทบาทของระบบประกันภัยที่ดูแลอย่างรอบด้าน ณ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นเทศกาลที่มีวันสำคัญอื่น ๆ ได้แก่วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ดังนั้น การส่งเสริมให้การประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการสร้างหลักประกันความมั่นคงและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภาพรวม จึงมีความสำคัญ และสำนักงาน คปภ. จึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก มุ่งยกระดับการเข้าถึงระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเป็นธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้ประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งพาได้อย่างแท้จริง พร้อมผลักดันการเตรียมความพร้อมใน 3 มิติหลักอย่างเป็นรูปธรรม
มิติแรกเน้นความพร้อมด้านสุขภาพกายและใจ ชี้โรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย พร้อมรณรงค์ดูแลสุขภาพตามหลัก “5 อ.” พร้อมต่อยอด “อ.ที่ 6 อินชัวรันส์” หรือการประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาล โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และมอบสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ
มิติที่สอง มุ่งยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง หลังสถิติอุบัติเหตุช่วง “7 วันอันตราย” เพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด พร้อมเน้นย้ำการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง และการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมวันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้บริการตรวจสภาพรถ เปลี่ยนหลอดไฟและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ควบคู่ผลักดันให้ประชาชนทำประกันภัย พ.ร.บ. และส่งเสริมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 - 16 เมษายน 2569 โดยสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประกันภัยจะมีส่วนสำคัญในการดูแลทุกท่านหากเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
มิติที่สาม ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและการวางแผนชีวิตในระยะยาว สอดรับสังคมผู้สูงอายุของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความรู้ด้านการออม การลงทุน การประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดบริการตรวจข้อมูลเครดิตฟรี โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประเมินสุขภาพทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังมอบ “ของขวัญปีใหม่ไทย”ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาประหยัด 2 รูปแบบ ได้แก่ “ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ”เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 10 บาท คุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท และ “ประกันภัยฝากบ้านเที่ยวอุ่นใจ”เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2569 ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน เพื่อขยายผลการรณรงค์จาก “ความปลอดภัย” สู่ “การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน” สำนักงาน คปภ. ยังได้เดินหน้าส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การดูแลสุขภาพของประชาชน จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ประหยัดพลังงานเสริมสร้างสุขภาพ” ผ่าน Facebook สำนักงาน คปภ. ภาค ทั้ง 9 แห่ง เพียงโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่สะท้อนการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน พร้อมติดแฮชแท็ก #คปภ และ #ประหยัดพลังงานเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อลุ้นรับของรางวัลอาทิ บัตรกำนัลฉีดวัคซีน และกรมธรรม์ไมโครอินชัวรันส์
“การขับเคลื่อนดังกล่าวสะท้อนบทบาทของสำนักงาน คปภ. ในการยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชน สร้างความอุ่นใจ ควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติของช่วงเทศกาลสำคัญ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย