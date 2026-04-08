‘ฟันโอ’ รับรางวัลแบรนด์ผู้ทรงอิทธิพล 3 ปีซ้อน ตอกย้ำผู้นำตลาดบิสกิต

ฟันโอ (Fun-O) ผู้นำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิตของเมืองไทย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้ารางวัล “2025 Top Influential Brands Awards” ในหมวดหมู่บิสกิต (Biscuits) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่มอบให้แก่แบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคสูงสุด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ฟันโอที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จจากการคว้ารางวัล 2025 Top Influential Brands Awards ครั้งนี้ สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดำเนินกลยุทธ์แบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้าน Brand Equity และการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ การสร้าง “Brand Trust” หรือความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการรักษามาตรฐานสินค้าและการพัฒนาประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถรักษาตำแหน่งแบรนด์ยอดนิยมอันดับต้นๆ ในใจผู้บริโภคได้อย่างอย่างมั่นคง
ในปีนี้แบรนด์ฟันโอยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ได้แก่
1. การสร้าง Brand Love ผ่านแคมเปญการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ฟันโอมุ่งเน้นการสร้าง Brand Love และ สร้างความสดใหม่ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาแคมเปญที่สร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก โดยล่าสุดได้ร่วมคอลแลปกับคาแรกเตอร์ระดับตำนานอย่าง DC's Characters เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ยังคงความร่วมสมัยและทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภค
2. การสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา (Integrated 360° Communication) แบรนด์ให้ความสำคัญกับการวางแผนสื่อสารอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก touchpoint
3. การยกระดับการเข้าถึงสินค้า (Accessibility) ควบคู่กับการส่งมอบความคุ้มค่า (Value for Money) ฟันโอมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้านราคาให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าในทุกช่องทาง พร้อมคงไว้ซึ่งคุณภาพและความคุ้มค่าในทุกการบริโภค
สำหรับรางวัล 2025 Top Influential Brands Awards ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความสำเร็จของฟันโอ ในฐานะแบรนด์ที่มีอิทธิพล ได้รับความไว้วางใจและความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศ จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวไทย อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทีมงานยูอาร์ซีมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
