JBP เปิดตัวสีทาบ้าน “ไทยช่วยไทย” ชูวัตถุดิบในประเทศ 95% ตรึงราคา ช่วยผู้บริโภค

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมสีของประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้โครงการ One World One Future Together ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์สีทาบ้านรุ่นพิเศษ “CIC ShieldUltra-X” ประกอบด้วย สีทาอาคารคุณภาพสูง ซีไอซี ชิลด์อัลตร้าเอ็กซ์ พรีเมียม ไลม์สโตน เพ้นท์ รุ่น 95% และ สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี ซีไอซี ชิลด์อัลตร้าเอ็กซ์ พรีเมียม ไลม์สโตน ไพรเมอร์ รุ่น 95% ภายใต้แนวคิด “ไทยช่วยไทย” เพื่อร่วมขานรับนโยบายภาครัฐในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และลดผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนในตลาดโลก
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการผนึกกำลังของพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดจำหน่าย และต่อยอดสู่เครือข่ายค้าปลีก เพื่อขยายการเข้าถึงสินค้าให้ครอบคลุมสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม CIC ShieldUltra-X ไม่เพียงโดดเด่นด้านความคุ้มค่า แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โดยเป็นสีทาบ้านคุณภาพสูงที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศถึง 95% โดยเฉพาะหินปูนธรรมชาติ 100% (Natural Limestone) จากจังหวัดลพบุรี ซึ่งช่วยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชน
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังพัฒนาภายใต้แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง และผลิตภายใต้กระบวนการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability)
โครงการ “ไทยช่วยไทย” คาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาในตลาด กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพิ่มการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเสริมศักยภาพของพันธมิตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับภาพลักษณ์ในการดูแลผู้บริโภคในช่วงเศรษฐกิจท้าทาย
“เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” — ดร. ศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน “ไทยช่วยไทย” เตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป ที่ ไทวัสดุ ทุกสาขา