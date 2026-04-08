ธ.กรุงเทพ จับมือ ประพันธ์สาส์น ปักหมุด ‘ชมนาดอินเตอร์ฯ’ บนเวทีโลก พร้อมฉลองทศวรรษใหม่ Elite+

ถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญ เมื่อกรุงเทพมหานครได้เปิดบ้านต้อนรับ 8 นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรางวัล ‘Chommanard International Women's Literary Award 2026’ ภายใต้ความร่วมมือของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จากการยกระดับสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ รางวัล ‘ชมนาดอินเตอร์’ ในปีนี้ได้ขยายขอบเขตสู่การเฟ้นหานักเขียนหญิงใน 13 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจทั่วอาเซียน จีน ฮ่องกง และไต้หวัน พร้อมรางวัลเกียรติยศ Grand Prize มูลค่า 500,000 บาท เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และสะท้อนภาพสังคมผ่านงานเขียนที่ทรงพลัง โดยจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 70 เรื่อง คณะกรรมการได้คัดสรร 8 ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน ดังนี้
1. The Sea Speaks His Name โดย Leila S. Chudori (อินโดนีเซีย)
2. Chinatown โดย Doan Anh Thuan (เวียดนาม)
3. Memories of the Memories of the Black Rose Cat โดย วีรพร นิติประภา (ไทย)
4. Tongueless โดย Lau Yee Wa (ฮ่องกง)
5. Mountains More Ancient โดย Isna Marifa (อินโดนีเซีย)
6. The Mountains Sing โดย Nguyen Phan Que Mai (เวียดนาม)
7. Taiwan Travelogue โดย Yang Shuang Zi (ไต้หวัน)
8. The Age of Goodbyes โดย Li Zi Shu (มาเลเซีย)
ซึ่งก่อนจะถึงช่วงเวลาสำคัญแห่งการประกาศเกียรติคุณ เหล่านักเขียนได้ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์ในทริป 'One Day Trip to Ayutthaya' เพื่อสำรวจมรดกโลกและรากแก้วทางประวัติศาสตร์ไทย ต่อด้วยกิจกรรม 'Media & Publishing Tour' ที่นำพาทั้ง 8 ท่าน ออกสำรวจกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงแห่งวรรณกรรม เพื่อสัมผัสระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสื่อและการพิมพ์ในประเทศไทย สร้างความประทับใจและความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมก่อนเข้าสู่งานกาล่าค่ำคืนแห่งเกียรติยศ
บรรยากาศแห่งความยินดีมาบรรจบกันในค่ำคืนของวันที่ 3 เมษายน 2569 ณ งานกาล่า ‘Elite Plus Magazine 12th Anniversary Gala Celebration’ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีต่อหมุดหมายสำคัญนี้ว่า “ในนามของธนาคารกรุงเทพ ผมขอแสดงความยินดีกับนิตยสาร Elite+ ที่ก้าวสู่หมุดหมายสำคัญครบรอบ 12 ปี สิ่งที่น่าประทับใจคือความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางยุคดิจิทัลดิสรัปชัน เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้แก่พวกเราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้น”
นอกจากนี้ ดร.กอบศักดิ์ ยังได้เน้นย้ำถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อรางวัลชมนาดอินเตอร์ฯ ว่า งานในปีนี้เป็นมงคลยิ่งที่ได้ร่วมประกาศผลรางวัล Chommanard International Women’s Literary Award เป็นครั้งแรก ธนาคารกรุงเทพภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการระดับนานาชาติที่ครอบคลุมทั้งอาเซียน จีน ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งธนาคารจะยังคงให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป เช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงเทพเคยร่วมงานกับประพันธ์สาส์นในโครงการที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม และการบริจาคหนังสือประจำปี
นอกเหนือจากมิติทางวรรณกรรม งานในค่ำคืนนี้ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปัน โดย ดร.กอบศักดิ์ ได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของ นายอาทร เตชะธาดา และทีมงานที่มุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพ พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ในนามธนาคารกรุงเทพ ให้แก่ มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและนักวิชาการ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
จาก 12 ปีแห่งการเดินทาง สู่บทใหม่ของ Elite+ และเวทีวรรณกรรมสตรี
ในวาระเดียวกัน ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บริษัท อีลิท ครีเอทีฟ จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงก้าวต่อไปของนิตยสารว่า ค่ำคืนนี้ถือเป็นหมุดหมายอันเป็นมงคลยิ่ง ในวาระที่เราได้เฉลิมฉลองการครบรอบ 12 ปีของนิตยสาร และผมยังรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการเริ่มต้นก้าวสู่ปีที่ 13 ของเรา ซึ่งถือเป็นปีแห่งความหวังและโอกาส
ดร.พิสุทธิ์ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลนี้ในฐานะที่เป็นการต่อยอดขยายผลมาจากรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ที่จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณให้แก่นวนิยายที่ดีที่สุดซึ่งเขียนโดยนักเขียนหญิงชาวไทย “สำหรับรางวัล Chommanard International Women’s Literary Award ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องนักเขียนหญิงที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยทำการคัดเลือกผู้ชนะในระดับประเทศก่อนจะตัดสินผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาค ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติของเราต้องทำงานอย่างหนักในการคัดสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด”
บทสรุปของค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์จบลงด้วยความยินดี เมื่อผู้ที่สามารถคว้ารางวัลสูงสุด Grand prize Award Winner of Chommanard International Women’s Literary Award ไปครองและคว้าเงินรางวัล 500,000 บาทได้สำเร็จ คือ Lau Yee Wa จากฮ่องกง กับผลงานเรื่อง ‘Tongueless’ นับเป็นการเปิดฉากยุคสมัยใหม่ของวรรณกรรมสตรีในระดับสากลอย่างสง่างาม โดยนิตยสาร Elite+ ยืนยันที่จะเดินหน้าเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างพลังให้กับผู้คนและชุมชน พร้อมสนับสนุนความก้าวหน้าในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต