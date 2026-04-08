OWNDAYS แบรนด์แว่นตาญี่ปุ่น เปิดตัวแคมเปญ DARE TO DREAM ดึง “พีช พชร” ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

OWNDAYS (โอนเดส์) แบรนด์แว่นตาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ประกาศร่วมงานกับ พีช พชร จิราธิวัฒน์ (Peach Pachara) พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “DARE TO DREAM” และคอลเลกชันแว่นตา 3 สไตล์ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์และการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้าน OWNDAYS ทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์
OWNDAYS ถือเป็นแบรนด์ร้านแว่นตาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาแว่นตาดีไซน์ทันสมัยควบคู่กับคุณภาพ โดยมีจุดเด่นด้านการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้ OWNDAYS เป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้ที่ต้องการแว่นตาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ทำไม OWNDAYS ถึงเลือก “พีช พชร”
การร่วมงานกับ พีช พชร จิราธิวัฒน์ ในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจน และสามารถสะท้อนความหลากหลายของบทบาทในชีวิต
พีช พชร เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Dare to Dream” ที่ต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
แนวคิดดังกล่าวยังสะท้อนมุมมองของ OWNDAYS ที่มองว่าแว่นตาไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ช่วยการมองเห็น แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างบุคลิกและความมั่นใจในชีวิตประจำวัน
Exclusive Selection: แว่นตา 3 สไตล์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์
สำหรับแคมเปญ DARE TO DREAM OWNDAYS ได้คัดสรรแว่นตา 3 รุ่น ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน
SUN2119X-5S
แว่นกันแดดเลนส์ Photochromic ที่สามารถปรับความเข้มอัตโนมัติตามแสง เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
JD2065X-5A
กรอบแว่นทรง Wellington ที่ผสานดีไซน์วินเทจและโมเดิร์น เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
JD2062X-5A
กรอบแว่นตาพลาสติกดีไซน์เรียบจากคอลเลกชัน John Dillinger ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือและมั่นใจ เหมาะสำหรับลุคมืออาชีพ
แว่นตาทั้ง 3 รุ่นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริง พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาความสมดุลระหว่างดีไซน์และฟังก์ชัน