บอร์ดบางจากฯยอมคืนสิทธิโหวตให้ACE จับตา!ลุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น 10เม.ย.นี้

บอร์ดบางจากฯคืนสิทธิออกเสียงให้กับ บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (ACE) ในวาระสำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้ ACE ถูกตัดสิน เหตุมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จับตาลุ้น 10เม.ย.นี้
นายสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ BCP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บมจ.บางจาก ฯ มีมติคืนสิทธิออกเสียงให้กับ บริษัท อัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (ACE) ในวาระสำคัญ หลังถูกคัดค้านหนักกรณีระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา BCP ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2569 โดยในวาระการ “แก้ไขข้อบังคับบริษัท” มีการระบุว่า ACE เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม ACE ได้ส่งจดหมายทางการคัดค้านการถูกตัดสิทธิดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการ BCP ต้องจัดประชุมด่วนเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยบอร์ดพิจารณาแล้วเห็นว่าการตีความเรื่อง “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” ในวาระแก้ไขข้อบังคับบริษัทยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสจึงมีมติให้ ACE กลับมามีสิทธิออกเสียงได้ตามปกติ ในวาระดังกล่าวไปก่อน
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต BCP ได้เร่งส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำตีความที่ชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะมีการประชุมจริงในวันที่ 10 เมษายน 2569 นี้
สำหรับ ACE ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BCP โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นต่อจากกองทุนสิงคโปร์ (CAI) และซื้อในกระดาน ก่อนหน้านี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดหุ้น BCP จำนวนประมาณ 200-240 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 6,000 ล้านบาท ที่ถือครองโดย ACE เนื่องจากสงสัยว่าเชื่อมโยงเครือข่ายนายเบน สมิธ, นายก๊ก อัน และนายเฉิน จื้อ