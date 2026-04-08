SYSTEMA เปิดตัว “SYSTEMA OD. GLOW” แปรงสีฟันเรืองแสงสำหรับคนจัดฟัน ชูนวัตกรรมขนแปรงแคลเซียมคาร์บอเนต

SYSTEMA แบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 27 ปี เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำนวัตกรรม ประกาศเปิดตัว “SYSTEMA OD. GLOW” แปรงสีฟันรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อผู้จัดฟันโดยเฉพาะ มาพร้อมคอนเซปต์ “Glow สะใจ สะอาดวิ๊งค์ถึงซอกเหล็ก” ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและดีไซน์ด้ามจับเรืองแสงสุดล้ำ เพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
นายอลงกรณ์ จารุจารีต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และวัยเริ่มต้นทำงาน (First Jobber)ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพมากขึ้น ส่งผลให้การจัดฟันกลายเป็นเทรนด์ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องสุขภาพช่องปาก แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนความมั่นใจ SYSTEMA ในฐานะผู้นำด้าน Oral Care จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าการทำความสะอาด และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการเปิดตัว SYSTEMA OD. GLOW ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสุขภาพช่องปากของคนไทย”
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของผู้จัดฟัน คือ การสะสมของคราบพลัคและเศษอาหารตามซอกเหล็กที่ทำความสะอาดได้ยาก ซึ่งหากดูแลไม่ทั่วถึงอาจก่อให้เกิดกลิ่นปาก ฟันเหลืองและปัญหาช่องปากอื่น ๆ ตามมาได้ ด้วยความเข้าใจอินไซต์ดังกล่าว SYSTEMA จึงพัฒนา “SYSTEMA OD. GLOW” เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของผู้จัดฟันโดยเฉพาะ ด้วยนวัตกรรมขนแปรงที่ช่วยขจัดคราบได้ล้ำลึกถึง 85% ภายใต้แนวคิด Double V Concept เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดสำหรับผู้ที่มีเครื่องมือจัดฟัน
• ขนแปรง V Shape Spiral รับกับซอกมุมของเครื่องมือจัดฟัน ทำความสะอาดล้ำลึกกว่า
• ขนแปรง V-Cross Pattern เพิ่มพลังการขัด ขจัดคราบพลัคได้มากขึ้นถึง 85%
• Mineral Scrub Bristle ผสาน Calcium Carbonate ช่วยลดคราบเหลือง ให้ฟันดูขาวสะอาด
นอกจากประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแล้ว SYSTEMA ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยดีไซน์ด้ามจับแปรงสีฟันเรืองแสง (Glow in the Dark) ครั้งแรก ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและมองเห็นได้ในที่มืด พลิกโฉมแปรงสีฟันแบบเดิมให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สนุกและเสริมความมั่นใจในทุกมุมมอง ทำให้การดูแลช่องปากของคุณจะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความสะอาดวิ๊งค์กับ SYSTEMA OD. GLOW ได้แล้ววันนี้ ในราคาเพียง 85 บาท ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ