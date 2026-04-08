MEA ขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงาน WFH/WFA รับมือวิกฤตราคาพลังงานโลก

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศความพร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งผลิตน้ำมันดิบ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านวิกฤตพลังงานและความผันผวนของราคาพลังงานทั่วโลก โดย MEA พร้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มงวด ทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานจากบ้าน (Work From Home) หรือทำงานจากทุกที่ที่มีความสะดวก (Work From Anywhere) เพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งและลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของภาครัฐ
ในการนี้ MEA ได้ยกระดับมาตรการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นย้ำความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมระบบการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่นควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดภาระการเดินทางและลดการใช้เชื้อเพลิง รวมถึงการดำเนินมาตรการประหยัดไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเคร่งครัด ทั้งการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับ 26–27 องศาเซลเซียส การรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และสังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน
นอกจากมาตรการภายในองค์กรแล้ว MEA ยังพร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานตามแนวทางของรัฐบาล ทั้งการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การใช้ยานพาหนะร่วมกันในลักษณะคาร์พูล (Carpool) ตลอดจนการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าของประเทศให้ได้ร้อยละ 5 หรือประมาณ 31 ล้านหน่วยต่อเดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ MEA พร้อมดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง