GQ เขย่าวงการเสื้อผ้ากีฬา จับมือ POY-SIAN เเละ Monster Run ปลุกตำนานความสดชื่น สู่ Innovation แห่งการวิ่งยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งแล้วดม ดมแล้ววิ่ง”
ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด Activewear GQ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการประกาศความร่วมมือกับ POY-SIAN แบรนด์ยาดมระดับตำนานของไทย เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “GQ Running & Training x POY-SIAN” ที่ไม่เพียงสร้างความแตกต่างในเชิงผลิตภัณฑ์ แต่ยังสะท้อนการผสาน “Cultural Insight” เข้ากับ “Product Innovation” ได้อย่างโดดเด่น ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ GQ ในการขยายขอบเขตจากเครื่องแต่งกาย สู่การสร้าง “ประสบการณ์” ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างรอบด้าน โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กที่สุดในชีวิตประจำวันของคนไทย
GQ: เมื่อแบรนด์นวัตกรรม เลือกเริ่มจากสิ่งที่ “คนใช้จริง”
การพัฒนาโปรดักต์ของ GQ ไม่ได้เริ่มจากความซับซ้อนของเทคโนโลยี แต่เริ่มจากการตั้งคำถามกับพฤติกรรมเล็ก ๆ หรือปัญหาของผู้ใช้งาน GQ เชื่อว่า Innovation ที่แท้จริงคือการเปลี่ยน Insight ที่หลายคนมองข้ามให้กลายเป็นฟังก์ชันที่ “ตอบโจทย์ได้ทันทีเมื่อใช้งาน”
POY-SIAN: ตำนานที่ไม่ได้อยู่แค่ในกระเป๋า แต่อยู่ในความทรงจำของคนไทย
ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยมายาวนาน ยาดมแท่งเล็กที่หลายคนพกติดตัว ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภค แต่คือ “สัญญาณของการรีเฟรช” ในจังหวะที่ร่างกายต้องการฟื้นพลัง จากไอเทมเล็ก ๆ ในกระเป๋า สู่สิ่งที่อยู่ร่วมกับชีวิตในหลากหลายช่วงเวลา ถูกหยิบขึ้นมาใช้เพื่อพักและกลับมาสดชื่นอีกครั้ง ก่อนเดินหน้าต่อ และนั่นเองที่ทำให้ POY-SIAN ไม่ใช่เพียงสินค้า แต่เป็น “ตำนานที่ยังมีชีวิต” อยู่ในทุกเจเนอเรชัน
จุดกำเนิดของไอเดีย เมื่อสิ่งที่คุ้นเคย ถูกออกแบบใหม่
คำถามสำคัญที่นำไปสู่ Collaboration นี้ คือ “ในเมื่อผู้บริโภคพกยาดมอยู่แล้ว ทำไมเสื้อผ้ายังไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้?” คำถามที่เรียบง่ายแต่สะท้อนวิธีคิดของ GQ อย่างชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนา “GQ POY-SIAN LOCKER” ช่องเก็บยาดมที่ถูกออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเสื้อไม่ใช่เพียงเพื่อการจัดเก็บแต่เพื่อ “การเข้าถึงที่ลื่นไหล” ระหว่างการเคลื่อนไหว
ผู้สวมใส่สามารถหยิบใช้และรีเฟรชตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดจังหวะการวิ่ง แนวคิดนี้ถือเป็นการยกระดับ “Everyday Behavior” สู่ “Engineered Experience” อย่างชัดเจน
ผสาน Performance และ Comfort ด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอ
นอกเหนือจากมิติด้าน Experience GQ ยังให้ความสำคัญกับ Performance อย่างครบถ้วน
ด้วยการพัฒนา GQ MESH PANEL ผ้าตาข่ายระบายอากาศที่ถูกวางในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของร่างกาย ช่วยลดการสะสมความร้อนและความอับชื้น เพิ่มความสบายและยืดระยะเวลาในการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับดีไซน์ที่รองรับการใช้งานในสภาพแสงน้อยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการวิ่งช่วงเวลากลางคืนสะท้อนแนวคิดของ GQ ที่ไม่ได้เพียง “เพิ่มฟีเจอร์”แต่กำลัง “ออกแบบประสบการณ์การใช้งานจริงในทุกมิติ”
เมื่อ “ความสดชื่น” กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Performance
สำหรับนักวิ่ง Performance ไม่ได้วัดจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึง “ความรู้สึก” ระหว่างการวิ่ง POY-SIAN เติมเต็มมิติของ “ความสดชื่น” ขณะที่ GQ แปลงความสดชื่นนั้นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการออกแบบ
การเปิดตัว GQ Running & Training x POY-SIAN สะท้อนทิศทางใหม่ของตลาด Activewear ที่ไม่ได้แข่งขันเพียงด้าน Performance หรือดีไซน์ แต่เป็นการแข่งขันในมิติของ “ประสบการณ์” ความเข้าใจผู้บริโภค และความเชื่อมโยงทางอารมณ์
GQ ใช้ Cultural Insight ที่ใกล้ตัวมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่แตกต่าง ขณะที่ POY-SIAN ขยายบทบาทจากสินค้าอุปโภค สู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Active Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “วิ่งแล้วดม ดมแล้ววิ่ง”
เพื่อเปิดประสบการณ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น GQ จึงชวนเหล่านักวิ่งและคนรุ่นใหม่ มาร่วมสัมผัสและพิสูจน์การวิ่งรูปแบบใหม่ด้วยตัวเอง ในกิจกรรม Night Run สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ร่วมออกวิ่งในบรรยากาศยามเย็น พร้อมสัมผัสความสดชื่นในทุกก้าว ที่ถูกออกแบบมาให้ทั้งลื่นไหล แตกต่าง และเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ที่มากกว่าการวิ่งที่คุณเคยรู้จัก แล้วคุณจะค้นพบว่า การวิ่งที่ดีไม่ใช่แค่การไปถึงเส้นชัย แต่คือการ “รู้สึกดี” ในทุกจังหวะของการเคลื่อนไหว ชวนทุกคนมาวิ่งแล้วดม ดมแล้ววิ่ง ไปด้วยกัน!
