“น้ำมันพืชกุ๊ก” รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ตอกย้ำความมุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โดยนายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในพิธีในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจ “ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน” ด้วยการกำหนดการดำเนินการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต และทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (GREEN BUSINESS ROAD MAP) โดยวิธีการประเมินเชิงปริมาณของการใช้ทรัพยากร ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโลก และระบบนิเวศ ตามหลักการ Life Cycle Assessment (LCA) ตลอดจนการส่งเสริม BCG Model เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าอย่างสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ จากการได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050)