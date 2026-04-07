ส่งตรงจากญี่ปุ่น! สยาม ทาคาชิมายะ ชวนอัปเดต 6 คีย์ลุค Spring/Summer 2026 กับเอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบรนด์ที่คุณต้องมี!

ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่น ก็อัปเดตลุคใหม่ล่าสุดได้ก่อนใคร! สยาม ทาคาชิมายะ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งเดียวของห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ปักหมุดเป็นแฟชั่นเดสทิเนชันที่พร้อมพาคุณไปสัมผัสกับ "Exclusive Japan Brands" คอลเลกชัน Spring/Summer 2026 สัมผัสเสน่ห์ของงานดีไซน์ที่ผสมผสานความคราฟต์เข้ากับความทันสมัยได้อย่างมีชั้นเชิง ตั้งแต่มนต์เสน่ห์ของคาแรกเตอร์สุดคิวท์ ไปจนถึงความเรียบหรูแบบ City Girl ที่สายแฟตัวจริงต้องรีบเช็กอินอัปเดตลิสต์ไอเทมโดยด่วนกับ 6 แฟชั่นแบรนด์ชั้นนำ อิมพอร์ตตรงจากรันเวย์ญี่ปุ่น ที่ชั้น M และ ชั้น 1 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
• ANTEPRIMA (แอนทริพริม่า) | Spring–Summer 2026 ภูมิใจนำเสนอความร่วมมือสุดพิเศษกับศิลปินชาวญี่ปุ่นระดับนานาชาติ อิวาซากิ ทาคาฮิโระ (Iwasaki Takahiro) ผลงานของเขาสะท้อนแนวคิดเรื่อง “ความเปราะบางและความแข็งแกร่ง” “ความไม่เที่ยงและการสร้างใหม่” รวมถึง “ความทรงจำและการรับรู้” ซึ่งสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับปรัชญาของ ANTEPRIMA คอลเลกชันนี้ต่อยอดการสำรวจความงามจากวัตถุในชีวิตประจำวัน นำเสนอ WIREBAG ในรูปแบบประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “แปรงปัดมือ” รังสรรค์ด้วยวัสดุ Raffia Wire อันเป็นเอกลักษณ์ แต่ละชิ้นใช้เวลาในการผลิตประมาณ 21 ชั่วโมง ด้วยเส้นลวดขนาด 2 มม. สะท้อนแนวคิดที่ผสานศิลปะและงานฝีมือเข้าด้วยกันอย่างลงตัว อีกหนึ่งดีไซน์พัฒนาจาก Glitter Bag ถ่ายทอดมิติใหม่ผ่านองค์ประกอบประติมากรรมบริเวณส่วนบนของกระเป๋า ซึ่งประกอบด้วยนกกระเรียน ตึกสูง สายไฟ และเสาไฟ สะท้อนโลกขนาดจิ๋วในมุมมองของ Iwasaki Takahiro
• SNIDEL (สไนเดล) | The "Breeze Wave" Vibes นิยามใหม่ของสไตล์ Modern Trad ที่พัดพาความสดชื่นมาพร้อมกับสายลมฤดูใบไม้ผลิ SNIDEL ซีซันนี้โดดเด่นด้วยซิลูเอต Peplum และดีเทลระบายที่พลิ้วไหวประหนึ่งจังหวะของคลื่นน้ำ พิเศษสุดด้วยการร่วมงานกับ The New York Botanical Garden (NYBG) นำลวดลายพฤกษศาสตร์จากคลังภาพพิมพ์ระดับโลกมาดีไซน์ใหม่ลงบนผืนผ้า ในโทนสีครีมเบส ตัดกับสีเขียว และสีเหลือง ที่ดูเปี่ยมพลัง ให้ลุคที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน
• FRAY I.D (เฟรย์ ไอดี) | "Petal Bloom" Sophistication สะกดทุกสายตาด้วยแรงบันดาลใจจากกลีบดอกไม้ที่ซ้อนทับกันอย่างละเมียดละไม FRAY I.D นำเสนอความ Feminine ที่แข็งแกร่งและสง่างามแบบผู้หญิงในเมืองใหญ่ ผ่านเลเยอร์ผ้าชีฟองเนื้อบางและงาน Cutwork Lace ที่ละเอียดราวกับงานศิลปะ เพิ่มความเก๋ด้วยลาย Polka Dot กลิ่นอายเรโทรบนผ้าลินินที่ระบายอากาศได้ดี มาในโทนสี Citrus Yellow และ Blush Pink ที่ช่วยเติมความมีชีวิตชีวาให้กับลุค Daily Wear ได้อย่างไร้ที่ติ
• CELFORD (เซลฟอร์ด) |"Beyond The Feel" เพราะแฟชั่นคือเรื่องของความรู้สึก CELFORD จึงนำเสนอคอลเลกชันที่เน้นการสัมผัสผ่านสายตาและผิวกาย ด้วยเนื้อผ้าที่เล่นกับแสงแดดฤดูใบไม้ผลิ และซิลูเอตที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามดั่งท่วงทำนองเพลง ทุกรายละเอียดถูกขัดเกลามาอย่างดีเพื่อเปลี่ยนความคุ้นเคยเดิมๆ ให้กลายเป็นความพิเศษที่สั่นสะเทือนถึงหัวใจ เป็นไอเทมที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่ต้องการความงามที่สัมผัสได้มากกว่าแค่ตาเห็น
• GELATO PIQUE (เจลาโต้ ปิเก้) | Relax in "Your Own Time" ยกระดับความสุขของการอยู่บ้านให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่น่าหลงรัก กับรูมแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อโอบกอดช่วงเวลาพักผ่อนของคุณอย่างอ่อนโยนที่สุด คัดสรรวัสดุที่นุ่มละมุน และดีเทลสุดคิวท์ที่ทำให้ทุกเช้าไปจนถึงก่อนเข้านอนเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ และเป็นความสุขเรียบง่ายที่ช่วยให้หัวใจได้พักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัวที่คุณสามารถเลือกได้เองในทุกๆ วัน พร้อมพบกับไฮไลต์ Collaboration Collection ที่นำเสนอคาแรคเตอร์ระดับไอคอนอย่าง DORAEMON , PEANUTS และ SESAME STREET ในคอลเลกชันนี้
• MAISON MAVERICK PRESENTS (เมซง มาเวอริค พรีเซ้นต์) | The Iconic "Mules" Movement ปิดท้ายด้วยไอเทมขายดีที่สายสตรีทลักชัวรีต้องมี กับการกลับมาของรองเท้าส้นสูงซิกเนเจอร์ “เดินสบาย วิ่งได้” ที่ผสานทั้งสไตล์และความสบายอย่างลงตัว ในซีซันนี้ปรับโฉมเป็นรองเท้า Mules ที่ผสานความสปอร์ตและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ออกแบบมาเพื่อให้เป็น Base Item ที่สวมใส่ง่ายแต่คอมพลีทลุคได้สนุกขึ้น โดยเฉพาะเมื่อแมตช์กับถุงเท้าเก๋ๆ เพิ่มกิมมิคให้ทุกย่างก้าวดูมีคาแรกเตอร์ไม่ซ้ำใคร
ก้าวเข้าสู่ซีซันใหม่ด้วยความเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร กับคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 จาก 6 แบรนด์ แฟชั่นดังส่งตรงจากญี่ปุ่น และอีกมากมายกว่า 10 แบรนด์ดัง อาทิ Ball&Chain, A-Jolie, Vasic, Viva Heart, Red Card, Upper Heights และ Betty Smith ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ได้แล้ววันนี้เฉพาะที่ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม