กบน.ควักเงินอุดหนุนดีเซลเพิ่ม ตรึงราคา B7 ไว้ที่ 50.54 บาทต่อลิตร B20 ที่ 45.54 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า การประชุมฯ วันที่ 7 เม.ย.2569 มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยเพิ่มอัตราเงินชดเชย ดังนี้ คือน้ำมันดีเซล B7 ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย 0.44 บาท/ลิตร จาก 18.10 บาท/ลิตร เป็น 18.54 บาท/ลิตร ราคาขายปลีกดีเซลB7 อยู่ที่ 50.54บาท/ลิตร
น้ำมันดีเซล B20 ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชย 0.48 บาท/ลิตร จาก 19.61 บาท/ลิตร เป็น 20.09 บาท/ลิตร ราคาขายปลีกดีเซล B20 อยู่ที่ 45.54 บาท/ลิตร
(ราคาน้ำมันเบนซินผู้ค้าจะเป็นผู้ประกาศแจ้ง)