ไมเนอร์ ส่ง “NH Hua Hin” ลุยหัวหิน รับนักเดินทางพักผ่อน-ผู้พักระยะยาว

ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) กลุ่มธุรกิจด้านการบริการระดับโลกที่ปัจจุบันมีโรงแรม รีสอร์ท และเรสซิเดนซ์ใน 59 ประเทศทั่วโลก เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอโรงแรม เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (NH Hotels & Resorts) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Select ของเครือ โดยผลักดันโรงแรม เอ็นเอช หัวหิน (NH Hua Hin) ซึ่งเป็นโรงแรมเอ็นเอชแห่งที่ 4 ในประเทศไทยเข้าเจาะตลาดโรงแรมระดับอัพสเกลและตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ ของหัวหิน รับแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสะท้อนกลยุทธ์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการขยายแบรนด์สู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการสร้างความสมดุลของพอร์ตโฟลิโอโรงแรมในหลายระดับราคาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Leisure และ Long-stay
มร. โอมาร์ โรเมโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า แบรนด์ NH Hotels & Resorts เป็นแบรนด์ในกลุ่ม Select ของเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย และคุ้มค่าให้กับนักเดินทาง โดยปัจจุบันมีโรงแรม NH มากกว่า 200 แห่ง ใน 26 ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของบริษัท มีโรงแรม NH เปิดให้บริการแล้ว 4 แห่งในภูเก็ต กรุงเทพฯ และหัวหิน ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความหลากหลายของจุดหมายปลายทาง
การเปิดโรงแรมเอ็นเอช ในหัวหินนอกจากจะสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขยายแบรนด์เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ในตลาดเอเชีย
การรีแบรนด์โรงแรมแห่งล่าสุดภายใต้แบรนด์ เอ็นเอช โฮเทลส์ นับเป็นการยกระดับศักยภาพของโรงแรมเดิมผ่านการผสานจุดแข็งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานการบริการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าพักมาอย่างต่อเนื่อง เข้ากับเครือข่ายการตลาดและการขายระดับสากลของเอ็นเอช โดยเฉพาะในยุโรป และโปรแกรมสมาชิก Minor DISCOVERY ของเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสมาชิกระดับโลกของ Global Hotel Alliance ที่ครอบคลุมโรงแรมกว่า 800 แห่งทั่วโลก ช่วยเสริมศักยภาพในการเข้าถึงฐานลูกค้านานาชาติ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายให้กับสมาชิกของโปรแกรมผู้เข้าพัก
เอ็นเอช หัวหิน ยังเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในตลาดหัวหิน ควบคู่กับรีสอร์ทระดับลักชัวรีอย่างอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท (Anantara Hua Hin Resort) และระดับพรีเมียมอย่างอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท (Avani+ Hua Hin Resort) ช่วยเสริมความครบถ้วนของพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มในเซ็กเมนต์อัพสเกล และเพิ่มความหลากหลายของข้อเสนอด้านที่พักเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกระดับราคาได้อย่างลงตัว
หัวหินมีจุดแข็งในฐานะเมืองพักผ่อนใกล้กรุงเทพฯ ที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นและทริปสุดสัปดาห์ ขณะเดียวกันยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่นิยมเดินทางมาพักระยะยาวในช่วงฤดูหนาว
สอดรับกับข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งระบุว่าในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน 2568 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 8.55 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 39,020 ล้านบาท และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 72.97% ส่งผลให้จังหวัดติดอันดับ 5 ของประเทศด้านจำนวนผู้เยี่ยมเยือน
สะท้อนถึงศักยภาพของหัวหินในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงแรมที่สามารถรองรับดีมานด์จากนักเดินทางทั้งกลุ่ม Leisure และ Long-stay จากตลาดต่างประเทศ
นางสาวนาถสุภัค ทวีวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เอ็นเอช หัวหิน กล่าวว่า “เอ็นเอช หัวหิน เป็นโรงแรมที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ โดยมีห้องพักและห้องสวีทรวม 152 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทันสมัย บนทำเลศักยภาพตามมาตรฐานของแบรนด์เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ที่นี่จึงเหมาะสำหรับนักเดินทางหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย นักเดินทางจากเอเชียและตลาดระยะไกลจากยุโรป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงแรมครอบคลุมทั้งคู่รัก ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผู้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง นักกอล์ฟ รวมถึงผู้เข้าพักระยะยาว โดยตลาดหลักประกอบด้วยประเทศไทย จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ตลอดจนตลาดยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์”
นางสาวนาถสุภัค กล่าวว่า “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเอ็นเอช หัวหิน มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านรายได้ (Revenue Optimisation) การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและประสบการณ์ของผู้เข้าพัก เพื่อวางตำแหน่งของโรงแรมให้เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดโรงแรมของหัวหินในระยะยาว”
สำหรับตลาดโรงแรมระดับอัพสเกลในหัวหินยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมนักเดินทางที่มองหาที่พักที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ประกอบกับความได้เปรียบของหัวหินในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางระยะสั้นจากกรุงเทพฯ ซึ่งช่วยสร้างดีมานด์ด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เอ็นเอช หัวหิน จึงสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ ด้วยการผสานความสะดวกสบายและเทคโนโลยี เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ครบครัน คุ้มค่า และได้มาตรฐานการบริการระดับสากล
ทั้งนี้ เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ เป็นแบรนด์โรงแรมระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสเปนเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันแบรนด์เอ็นเอช ขยายเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 200 แห่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำทั่วยุโรปและอเมริกา และกำลังเติบโตเข้าสู่เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และมหาสมุทรอินเดีย
เอ็นเอช โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ และเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมคะแนน Minor DISCOVERY ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GHA DISCOVERY
ส่วนไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจการบริการระดับโลก โดยปัจจุบันมีโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอาศัย จำนวนมากกว่า 640* แห่งใน 59 ประเทศ ในฐานะเจ้าของ โรงแรม ผู้ดำเนินการ และนักลงทุน ไมเนอร์ โฮเทลส์ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของนักเดินทางทั่วโลกผ่าน 8 แบรนด์โรงแรม ได้แก่ อนันตรา อวานี เอเลวาน่า คอลเลคชั่น เอ็นเอช เอ็นเอช คอลเลคชั่น นาว โอ๊คส์ และทิโวลี รวมถึงคอลเลคชั่นต่างๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยมีแผนเร่งขยายเป้าหมายการเติบโตในระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยตั้งเป้าเพิ่มโรงแรมมากกว่า 280 แห่งภายในสิ้นปี 2570
นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นสมาชิกของ Global Hotel Alliance (GHA) ซึ่งเป็นพันธมิตรแบรนด์โรงแรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกผ่านโปรแกรมสะสมคะแนน Minor DISCOVERY ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GHA DISCOVERY