เทรดโชว์ไมซ์ IBTM World ตั้งฐานกทม.รุกเอเชียแปซิฟิก

ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ประกาศต้อนรับ IBTM World งานเทรดโชว์ไมซ์ชั้นนำของยุโรป ตัดสินใจเลือกกรุงเทพฯ จัดงาน IBTM Asia Pacific 2027 ระหว่างวันที่ 9–10 มิถุนายน 2570 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อเจาะตลาดไมซ์เอเชียแปซิฟิก
IBTM World เป็นงานเทรดโชว์จับคู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก จัดเป็นประจำทุกปีในเมืองบาร์เซโลนา สเปนมาตั้งแต่ปี 2547 การตัดสินใจจัดงาน IBTM Asia Pacific 2027 ในกรุงเทพมหานครนับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับบทบาทสู่การเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดย IBTM Asia Pacific จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ซื้อ (buyers) และผู้ขาย (suppliers) จากทั่วโลก ผ่านระบบการจับคู่ธุรกิจแบบ Smart Matchmaking เพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาธุรกิจ ครอบคลุมทั้งองค์กรธุรกิจไมซ์จากนานาประเทศ สมาคม ผู้จัดงาน และซัพพลายเออร์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์อย่างมีคุณภาพ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดไมซ์ที่มีการเติบโตสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มีมูลค่าประมาณการกว่า 2 แสน 3 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และอาจเติบโตเฉลี่ย 12.6% ไปจนถึงปี 2572 สะท้อนศักยภาพของภูมิภาคและโอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกิจระดับนานาชาติ
โดยกรุงเทพฯ มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งสถานที่จัดงานระดับโลก โครงสร้างพื้นฐาน การเดินทาง และที่พักคุณภาพสูง รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และนโยบายอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับสากล
งาน IBTM Asia Pacific 2027 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9–10 มิถุนายน 2570 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ หรือ BITEC ซึ่งภายในงานประกอบด้วยโปรแกรมการประชุมเจรจาธุรกิจและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการ โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมทั้งกิจกรรม Welcome Party ในวันแรก ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IBTM Asia Pacific 2027 และต้อนรับพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์จากทั่วโลก งานนี้ไม่ใช่เพียงเวทีระดับภูมิภาค แต่เป็นการสะท้อนถึงบทบาทและการเติบโตของทวีปเอเชียในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก ในฐานะ Official Host Destination Partner ทีเส็บพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ RX BITEC เพื่อสร้างแพลตฟอร์มและโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายไมซ์ระดับนานาชาติ พร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาผู้ประกอบการไมซ์ทั่วโลก”
ด้าน คลอเดีย ฮอลล์ ผู้อำนวยการจัดงานแสดงสินค้า IBTM World และ IBTM Asia Pacific กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวงานใหม่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง พร้อมนำรูปแบบการจัดงานที่ได้รับการยอมรับมาต่อยอดในภูมิภาคที่มีความพร้อมและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการพัฒนาให้งานนี้เป็นหนึ่งในงานสำคัญของภูมิภาค โดยเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการนัดหมายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมการประชุมที่น่าสนใจ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจสำหรับทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้ซื้อ”
“การจัดงาน IBTM Asia Pacific 2027 ทีเส็บเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระยะยาว” ดร.ศุภวรรณ กล่าว