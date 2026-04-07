มติกบง.สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลB7-B20 ลิตรละ 2บาท ส่งผลราคาขายปลีกลดลงมีผล 9เม.ย.นี้

ด่วน! มติ ‘กบง.’ ลดราคาหน้าโรงกลั่น น้ำมันดีเซลB7และB20 ลงลิตรละ 2 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2.14บาท/ลิตร แต่ต้องรอประกาศในราชกิจจาฯและกบน.ก่อนในวันพรุ่งนี้ (8เม.ย.) เพื่อพิจารณาลดราคา ‘หน้าปั๊ม’ มีผลบังคับในวันถัดไป
นายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีตนเป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 ว่า จากการการรือกับตัวแทนโรงกลั่นน้ำมัน หลังพบว่าค่าการกลั่นเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2569 สูงผิดปกติ ซึ่งผลการหารือดังกล่าว กบง.ได้มีมติใช้อำนาจตาม พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลB7 และB20 ลง 2 บาท/ลิตร เพื่อลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 2.14บาท/ลิตร นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.นี้ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดยจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ (8เม.ย.2569) และเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ในวันที่ 8 เม.ย. 2569 คาดว่าราคาขายปลีกดีเซล B20 จะต่ำกว่าดีเซล B7 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับดีเซล B7 อยู่ที่ 56.10 บาทต่อลิตร และ B20 อยู่ที่ 54.05 บาทต่อลิตร ดังนั้นการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น 2 บาทต่อลิตร ทำให้ทุกโรงกลั่นจะต้องปฏิบัติตามมติ กบง. เพราะเป็นกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษจำคุกตาม พ.ร.ก. หากโรงกลั่นฯจะยื่นฟ้องก็สามารถทำได้ แต่ กบง.ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นกัน ส่วนที่กำหนดส่วนลดราคาหน้าโรงกลั่น ที่2บาท/ลิตร ทำให้กองทุนน้ำมันไม่ต้องมีภาระแบกเงินชดเชย ซึ่งล่าสุดฐานะกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 5 หมื่นล้านบาท
“การปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นในครั้งนี้ เป็นการคำนวนอ้างอิงกลไกตลาดสิงคโปร์บวกพรีเมียม ก่อนเป็นราคาหน้าโรงกลั่น แต่ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกปรับขึ้นมาสูงผิดปกติ อยู่ที่ระดับ 300 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบไม่ได้ปรับขึ้นเยอะขนาดนั้น จึงเป็นกึ่งกลไกตลาด และขอ discount ราคาหน้าโรงกลั่นลง 2 บาทต่อลิตร หรือเรียกว่า สิงคโปร์ discount ซึ่งตัวเลขสามารถปรับขึ้นลงได้ในแต่ละเดือน”
นายเอกนัฏ กล่าวว่าจากการหารือกับโรงกลั่นน้ำมันในครั้งนี้พบว่าบางโรงกลั่นไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย แต่บางโรงกลั่นก็พร้อมให้ความร่วมมือ โดยกบง.ได้พิจารณาการกำหนดส่วนลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ 2 บาทต่อลิตร ไม่ทำให้โรงกลั่นน้ำมันขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนกำไรเท่านั้น แต่เราจะดูแลไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของโรงกลั่นน้ำมันในการสั่งซื้อน้ำมันดิบมากลั่น
ทั้งนี้ ส่วนค่าการกลั่นต้นเดือนเมษายน 2569 พบว่ามีอัตราที่สูง 15-16บาท/ลิตร ซึ่งสูงผิดปกติมาก ทางกบง.จะรวบรวมตัวเลขข้อมูลค่าการกลั่นจะพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลช่วงวันที่ 1-7 เมษายนนี้ เพื่อมาพิจารณาส่วนลดหน้าโรงกลั่นใหม่ อาจจะได้ส่วนลดหน้าโรงกลั่นเพิ่มขึ้นกว่า2บาท/ลิตร ซึ่งส่วนลดดังกล่าวจะใช้ในการลดราคาขายปลีกน้ำมันหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
นายเอกนัฏ กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนการน้ำมันชีวภาพมากขึ้น โดยสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มหัวจ่ายน้ำมันดีเซล B20ในปั๊มตามถนนสายหลักทุก100 กิโลเมตร คาดว่าจะมี 100 ปั๊มที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลB20ที่มีราคาถูกกว่าดีเซล B7ถึงลิตรละ 5บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคการขนส่ง