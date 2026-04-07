ดีเดย์ 18 เม.ย.69 สร้างมอเตอร์เวย์ M9’บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว’ ปัดรถวิ่งทางคู่ขนานทั้งหมด

กรมทางหลวง ดีเดย์18 เม.ย. 69 เริ่มสร้างมอเตอร์เวย์ M9 ส่วนที่ 1 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว กว่า 13 กม. แจ้งปิดทางหลัก จาก กม.50-กม.64 ตลอด 24 ชม. ให้วิ่งทางคู่ขนานทั้งหมด
วันที่ 7 เมษายน 2569 กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลัก (Mainline) ของทางหลวงหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (ถนนกาญจนาภิเษก) ส่วนที่ 1 ช่วงบางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว รวมระยะทาง 13.775 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อก่อสร้างทางหลัก (Mainline) เป็นมาตรฐานมอเตอร์เวย์ ที่มีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด
โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ด้วยวงเงินก่อสร้างงานโยธา 15,862 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางสมทบด้วยเงินงบประมาณ มีแผนเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2573 เป็นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ระดับพื้น ลักษณะงาน ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางเดิมให้มีความแข็งแรงและปรับปรุงผิวเป็นผิวทางคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่อง) โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง จ.นนทบุรี ถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีทางเข้า-ออก 4 แห่ง ได้แก่ ด่านบางบัวทอง ด่านลาดหลุมแก้ว ด่านสามโคก และด่านบางไทร จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ซึ่งจะก่อสร้างภายในเขตทางเดิมทั้งหมดไม่มีการเวนคืนที่ดิน
การก่อสร้างงานโยธาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ช่วงบางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 13.775 กิโลเมตร และ ส่วนที่ 2 ช่วงลาดหลุมแก้ว – บางปะอิน ระยะทาง 22.800 กิโลเมตร โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างทั้ง 2 ส่วนในปี 2569 นี้
@ดีเดย์ 18 เม.ย.69 ปิดทางหลัก จาก กม.50-กม.64 ตลอด 24 ชม.
โดยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จะเริ่มงานก่อสร้างส่วนที่ 1 จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนทางหลัก (Mainline) บริเวณ กม.50+800 (ช่วงก่อนถึงดูโฮม สาขาบางบัวทอง) ถึง กม.64+575 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อปรับพื้นที่เตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่
ทั้งนี้ จะเบี่ยงการจราจรบน ทล. 9 ทั้งหมด ไปใช้ทางคู่ขนาน (Frontage Road) แทน ซึ่งกรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นทิศทางละ 3 ช่องจราจร (ทั้งขาเข้าและขาออก) เพื่อรองรับปริมาณรถจากทางหลักและลดปัญหารถติดสะสม โดยโครงการจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟ ป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทางหลวงหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของรถบรรทุกหนัก ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้า กระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งเป็นการเติมเต็มโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกให้เป็นมาตรฐานทางหลวงพิเศษสมบูรณ์เต็มวง เชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อระหว่างภาคตะวันตกและภาคใต้ สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายหลักอาทิ M81 (บางใหญ่ - กาญจนบุรี), M82 (ทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว) และ M6 (บางปะอิน - นครราชสีมา) ตลอดจนรองรับแผนพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์ในอนาคต เช่น M8 (นครปฐม - ปราณบุรี) และ MR1 (นครปฐม - นครสวรรค์) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
สำหรับผู้ที่เดินทางจากอำเภอบางบัวทองมุ่งหน้าไปยังอำเภอบางปะอิน สามารถหลีกเลี่ยงจุดก่อสร้างกรมทางหลวง โดยแยกไปใช้ทางหลวงหมายเลข 345 มุ่งหน้าไปทางปทุมธานี จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) เพื่อเดินทางไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3111 สายปทุมธานี–สามโคก–เสนา บริเวณแยกสันติสุข แล้วขับมุ่งหน้าต่อไปยังอำเภอสามโคกเพื่อกลับเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก (M9) อีกครั้งที่ทางแยกต่างระดับสามโคกบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71+300 แล้วเดินทางต่อไปยังบางปะอินตามปกติ