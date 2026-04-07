SCG ชวนสัมผัสประสบการณ์ “Living Beyond Building Materials” ในงานสถาปนิก’69

ในวันที่การอยู่อาศัยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องของโครงสร้างหรือวัสดุก่อสร้างอีกต่อไป SCG จึงนำเสนอแนวคิด “Living Beyond Building Materials” เพื่อสะท้อนมุมมองใหม่ของการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยและอาคาร ที่ก้าวข้ามกรอบเดิมของคำว่า “วัสดุก่อสร้าง” ไปสู่การผสาน ดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน คุณภาพชีวิต ความยั่งยืน และการสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
แนวคิดดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดผ่านโซนจัดแสดงของ SCG ภายในงาน สถาปนิกสยาม 2026 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ Hall 2 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยชวนผู้เข้าชมก้าวข้ามมุมมองเดิมของวัสดุก่อสร้าง สู่การค้นพบสินค้าและโซลูชันที่ช่วยออกแบบประสบการณ์การอยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ชีวิตในทุกมิติ
ภายใต้แนวคิด “ออกแบบการอยู่อาศัยให้เป็นคุณ” SCG นำเสนอทางเลือกใหม่ของการสร้างบ้านและอาคาร ที่ไม่ได้เริ่มต้นและจบลงเพียงการเลือกวัสดุ แต่คือการออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิต ความชอบ และความต้องการเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาด การประหยัดพลังงาน ความเป็นส่วนตัว ความสวยงามของวัสดุ หรือการเลือกโซลูชันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทุกองค์ประกอบล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นสิ่งที่ SCG ต้องการส่งต่อผ่านประสบการณ์ภายในงานครั้งนี้
พื้นที่การจัดแสดงของ SCG ได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิด Living Beyond Building Materials ผ่านการจัดแสดงสินค้าและโซลูชันใหม่จากแบรนด์ชั้นนำของ SCG ที่ครอบคลุมทั้งงานหลังคา งานผนัง งานตกแต่ง ระบบอากาศ พลังงานสะอาด งานภูมิ สถาปัตย์ ระบบประตูหน้าต่าง รวมถึงนวัตกรรมการก่อสร้างแห่งอนาคต โดยทุกโซลูชันได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้เจ้าของบ้าน สถาปนิก นักออกแบบ และผู้พัฒนาโครงการ มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการสร้างพื้นที่ที่ทั้งสวย ใช้งานได้จริง และตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่
โดยไฮไลต์สำคัญของงานคือโซน SCG Pavilion บูธขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดย บริษัท สถา ณ สถาปนิก ผ่านรูปแบบ สถาปัตยกรรม Delta Stack หรือโครงสร้างสามเหลี่ยมซ้อนชั้น ซึ่งสะท้อนแนวคิดการก้าวข้ามขีดจำกัดของวัสดุไปสู่การใช้งานที่มีความหมายกับชีวิตจริง โดยภายใน Pavilion ได้รวบรวมนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งความงาม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนไว้ในพื้นที่เดียว
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับนวัตกรรมหลากหลายที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น หลังคาเซรามิก SCG รุ่น Excella Cresta ที่เพิ่มมิติของความงามให้กับงานหลังคาด้วยเทคโนโลยี Digital Printing, SCG SMART WALL PRIVAZY ผนังเบากันเสียงที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว, และโซลูชันจาก ONNEX ทั้งระบบหลังคาโซลาร์ ระบบจัดการคุณภาพอากาศ Active Air Quality และระบบระบายอากาศ Active Air Flow ที่ช่วยยกระดับบ้านให้พร้อมรองรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน
ในมิติของการออกแบบและการตกแต่ง SCG ยังนำเสนอสินค้าและแรงบันดาลใจจากแบรนด์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้ง SCG DECAAR วัสดุตกแต่งกรุพื้นผิว, SCG Landscape สำหรับงานพื้นที่ภายนอก, TIGER Lifestyle ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ของงานตกแต่งผ่านปูนซีเมนต์สำเร็จรูป, COTTO CURATIONS ที่ช่วยให้การเลือกใช้วัสดุหลากหลายประเภทเป็นเรื่องง่ายขึ้น, และ Windsor ที่นำเสนอประตูหน้าต่างไวนิล และโซลูชันรางน้ำฝนซึ่งตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และประสิทธิภาพการใช้งาน
ด้านงานก่อสร้างที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาง CPAC ได้นำเสนอนวัตกรรมคอนกรีตที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ ทั้ง Precast Concrete Decorative Wall ที่รวมความแข็งแรงและความสวยงามไว้ในชิ้นเดียว และ Modular Concrete Swimming Pool มาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานและติดตั้งหน้างานได้รวดเร็ว ช่วยลดฝุ่น ลดขยะ และควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน SCG ยังชวนผู้เข้าชมมองไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีและวัสดุแห่งอนาคต อย่าง SCG 3DP นำเสนอแนวคิดการก่อสร้างด้วย 3D Printing Construction และวัสดุสำหรับงาน Outdoor อย่าง ไม้พื้นแบรนด์ VERDI รวมถึงนวัตกรรมจาก Shinkolite ที่เปิดมุมมองใหม่ของการใช้แสงและวัสดุอะคริลิกในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งอย่างสร้างสรรค์
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า SCG ไม่ได้มองบทบาทของตนเองเป็นเพียงผู้พัฒนาวัสดุก่อสร้าง แต่เป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่โครงสร้าง ความงาม สุขภาวะ พลังงาน ไปจนถึงประสบการณ์ของการใช้ชีวิต ภายใต้แนวคิด “Living Beyond Building Materials” ที่เชื่อว่าพื้นที่ที่ดีควรเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้คนได้อย่างแท้จริง
สำหรับสื่อมวลชน สถาปนิก นักออกแบบ เจ้าของบ้าน ผู้พัฒนาโครงการ และผู้ที่มองหาแรงบันดาลใจใหม่ด้านการอยู่อาศัย โซนจัดแสดงของ SCG ในงาน สถาปนิกสยาม 2026 คืออีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมทั้งสินค้า นวัตกรรม และแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตไว้ในที่เดียว พร้อมเปิดประสบการณ์ว่า “มากกว่าวัสดุก่อสร้าง” สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เป็นคุณได้อย่างไร
พบกับ SCG Pavilion และสินค้า-โซลูชันใหม่จากแบรนด์ชั้นนำของ SCG ได้ในงาน สถาปนิกสยาม 2026 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ Hall 2 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
