ปตท. เปิดพื้นที่จุดประกาย “AI Camp 2569” ปั้นเยาวชนสู่โลกเทคโนโลยี

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว กลุ่ม ปตท. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผนึกกำลังกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI Camp) ประจำปี 2569” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 17–19 มีนาคม ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง มีเยาวชนกว่า 45 คน จาก 15 โรงเรียนเข้าร่วม ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนไอเดีย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้มข้นและกิจกรรมนันทนาการ โดยยังคงหัวใจสำคัญคือการ “ลงมือทำจริง” ไปดูกันว่า AI Camp ที่นี่ให้อะไรมากกว่าที่คิด!