คืบหน้ากว่า50%! ขยาย-ลาดยางถนน”นม.1015” อ.โนนสูง กว่า 14 กม. งบ 159 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ ส.ค. 69

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย นม.1015 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กว่า 14 กม. เดินหน้าเกินครึ่งเพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง"ข้าว-อ้อย"อีสานตอนล่างประชาชนเดินทางไปโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น คาดแล้วเสร็จ ส.ค. 69
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 14.600 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวม 159.638 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างในภาพรวมคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงานถมดิน งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง และงานสะพาน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2569 นี้
โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 5+250 ถึง กม.ที่ 13+100 ระยะทางรวม 7.850 กิโลเมตร โดยได้ทำการขยายผิวจราจรเดิมจาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร เป็นงานขุดกัดเฉพาะด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling ส่วนช่วงที่ 2 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 17+850 ถึง กม.ที่ 24+600 ระยะทางรวม 6.750 กิโลเมตร มีความลึกอยู่ที่ 20 เซนติเมตร ก่อสร้างผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายสะพานจาก 7 เมตร เป็น 13 เมตร จำนวน 2 แห่ง
ถนนดังกล่าว เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางติดต่อระหว่างชุมชนและขนส่งสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ซึ่งเดิมมีลักษณะคับแคบประกอบกับได้รับผลกระทบจากการใช้งานเป็นเวลานาน โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานงานทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ไปยังแหล่งรับซื้อหรือพื้นที่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง รวมถึงให้ประชาชนสัญจรไปยังสถานที่ราชการทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ได้อย่างสะดวกปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาทิ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท สะพานตะโกนรัก และยังสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างจังหวัดไปยังจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่นได้อีกทางหนึ่งด้วย