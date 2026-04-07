สงกรานต์นี้ 10-16 เม.ย. ทางด่วนใช้ฟรีสายไหน...วันไหน เช็กก่อนเดินทาง

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางด่วน ช่วงสงกรานต์ 2569 จำนวน 2 สาย”บูรพาวิถี และบางพลี – สุขสวัสดิ์”ตลอด 7 วัน (10-16 เม.ย.69) ส่วน ทางด่วนขั้นที่ 1,2 และ สายบางปะอิน–ปากเกร็ด ฟรี 3 วัน 13-15 เม.ย.69
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบาย กระทรวงคมนาคม “Smart Travel Songkran 2569 ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน” โดยมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 สนับสนุนการเดินทางของประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้
- ทางพิเศษบูรพาวิถี และ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าผ่านทางรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
- ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร แลพทางพิเศษศรีรัช ยกเว้นค่าผ่านทางรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง