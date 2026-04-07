สงกรานต์นี้ไม่พลาดตำรวจเตาปูนระดมกำลังเข้ม รอง ผบช.น. ปล่อยแถวสถานีกลางฯ ดูแลเต็มพิกัด

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
การปฏิบัติครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน และ พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน
โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พยุง ตันสอน สารวัตรป้องกันปราบปราม และ ร.ต.อ.ทรงกรต โพธิพันธ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดปฏิบัติการที่ 4 เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวและปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนที่เดินทางสัญจรจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ