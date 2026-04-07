ซีพี ออลล์ ทุ่ม 1,678 ล้าน ปั้นคนรุ่นใหม่ ‘เรียนไปทำงานไป’ จบแล้วมีงานทันที

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารธุรกิจเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสร้าง “คนเก่ง คนดี” อย่างยั่งยืน ด้วยการจับมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษา ภายใต้แนวคิด “Future-Ready People” เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมลงสนามทำงานได้จริงตั้งแต่วันแรก
จุดเด่นของโครงการนี้ คือการผสาน “การเรียนรู้” เข้ากับ “ประสบการณ์ทำงานจริง” อย่างลงตัว ผู้ได้รับทุนจะไม่เพียงได้เรียนฟรีเต็มจำนวน แต่ยังมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมเส้นทางอาชีพรองรับหลังจบ สะท้อนแนวคิดที่ว่า “เรียนแล้วใช้ได้ ทำงานได้ทันที”
ในปี 2569 ซีพี ออลล์ ทุ่มงบกว่า 1,678 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายสถาบันกว่า 12 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ
นี่ไม่ใช่แค่ “ทุนการศึกษา” แต่คือการ “ลงทุนในอนาคต” ซีพี ออลล์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิด Giving and Sharing พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการสร้างคนคุณภาพ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในวันข้างหน้า