สงกรานต์นี้!สบพ.เปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรี 10 วัน ติดรถไฟฟ้าอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล

สบพ.เปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรี 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 เมษายนนี้ ร่วมส่งความสุข และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม "Smart Travel Songkran 2569"
ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่จะถึงนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 -15 เมษายน 2569 ซึ่งคาดว่า จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สบพ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดโครงการ "CATC Park and go" เพื่อมอบให้กับประชาชนและร่วมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ 2569 “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ด้วยการเปิดพื้นที่ลานจอดรถ ภายใน สบพ.ซึ่งอยู่ติดรถไฟฟ้า ให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดค้างคืนได้ โดยไม่เสียค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2569 เป็นเวลา 10 วัน ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบสาธารณะอื่นๆ เนื่องด้วย สบพ. อยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://forms.gle/FS59i7FgzTfhG4Un7